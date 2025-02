L’EMT de València reforça el transport durant les Falles

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha dissenyat un dispositiu especial per a garantir la mobilitat durant les Falles, amb un reforç de 13.000 places diàries entre setmana, de dilluns a divendres i 30.000 els caps de setmana i el 19 de març. Els reforços s’inicien est diumenge i continuaran fins a la fi de les festes.



La planificació per a les ‘mascletaes’ inclou nous recorreguts per a algunes de les línies amb motiu d’acostar els passatgers als seus destins. Els principals punts de recollida seran a les places d’Espanya, Sant Agustí, Gran Via de les Germanies, Gran Via del Marqués del Túria, Porta de la Mar, plaça de Tetuan i carrer General Palanca.



A més, l’EMT ha reforçat la seua plantilla amb 90 informadors i 50 inspectors per coordinar el flux dels autobusos i resoldre dubtes dels viatgers.



Este dispositiu forma part del ‘Programa d’Ajudes a Municipis per a la Implantació de Zones de Baixes Emissions o la Transformació Digital i Sostenible del Transport Urbà‘, finançat amb fons del Pla de Recuperació Next Generation EU, amb una subvenció del 90% del pressupost inicial sense IVA.