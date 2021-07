L’EMT enceta el procés de renovació de totes les marquesines dels autobusos el pròxim 12 de juliol

Connect on Linked in

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) encetarà el pròxim 12 de juliol el procés per substituir totes les marquesines de les parades d’autobús de València. Les substitucions començaran en el districte de Quatre Carreres i finalitzaran el primer trimestre de 2022 en Ciutat Vella i l’Eixample.

Les noves marquesines tenen un disseny renovat i original per a la ciutat de València que, entre d’altres factors, inclou sistemes comunicatius per a persones amb discapacitat visual, diversitat funcional i trastorn de l’espectre autista, entre elles plaques en Braille, pictogrames serigrafiats i informació locutada mitjançant el telèfon mòbil.

La instal·lació progressiva de les marquesines anirà acompanyada de reunions amb el veïnat per a informar-los amb detall del pla, a més d’una campanya informativa en xarxes socials, web, mupis i aplicacions informàtiques.

Per primera vegada des de 1987, la ciutat serà propietària de les marquesines.

EMT també seleccionarà els punts de major ús i trànsit de la xarxa per a instal·lar carregadors USB per a dispositius mòbils o portàtils en una vintena de marquesines, així com punts d’accés wifi que permetran a les persones usuàries connectar-se a la xarxa de manera gratuïta i complementar així la wifi disponible a bord dels autobusos. També s’instal·laran panells solars en una altra vintena de marquesines i hi haurà tres marquesines intel·ligents en punts estratègics de la ciutat que inclouran carregadors d’inducció per a telèfons o pantalles d’informació de 13 polzades.

L’Ajuntament calcula obtindre uns ingressos aproximats de 6’6 milions d’euros en els pròxims cinc anys amb els ingressos publicitaris de les marquesines.