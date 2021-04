L’EMT licita la instal·lació de tres estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics en superfície

Connect on Linked in

Estos punts se sumaran a les tres primeres estacions en la via pública posades en marxa al Cabanyal-Canyamelar i a altres huit previstes enguany

L’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) ha iniciat el procediment per licitar l’execució i instal·lació de tres nous punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, un projecte impulsat junt amb la Regidoria de Mobilitat Sostenible, que ja ha posat en marxa les tres primeres estacions de recàrrega en la via pública al Cabanyal-Canyamelar i té previstes altres huit enguany en tota la ciutat.

D’esta manera, l’EMT executa un encàrrec municipal, pel qual rebrà transferències econòmiques per part de l’Ajuntament, per posar a la disposició de la ciutadania tres noves estaciones tipus SAVE (Sistema d’Alimentació Específic del Vehicle Elèctric) a l’avinguda del Professor López Piñero-Ciutat de la Justícia, a l’avinguda de Fernando Abril Martorell-Hospital la Nova Fe i a la unió del carrer de Pintor Stolz amb el carrer de Lluís Lamarca-Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Les obres d’instal·lació d’estos tres punts tindran una duració estimada de dos mesos i un valor màxim de 165.290 euros.

“Esta actuació continua mostrant els fruits del treball que vam iniciar al 2016, i queda cada vegada més lluny la València on les persones usuàries dels vehicles elèctrics no comptaven amb cap punt de recàrrega públic ni amb perspectives de tindre’l”, ha assenyalat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

La licitació inclou les obres d’adaptació de la urbanització existent, la senyalització, els sensors de detecció d’ocupació de plaça i l’obra civil necessària per a la instal·lació dels punts de recàrrega. A més, contempla el subministrament d’una plataforma de gestió de les estacions de recàrrega i l’atenció a la ciutadania.

Este projecte s’emmarca en el Pla estratègic per al foment de la mobilitat elèctrica, que està impulsant des del 2015 el servici de Mobilitat Sostenible per dotar la ciutat d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, que fins el moment no disposava de cap. El mes de desembre passat, es van estrenar les tres primeres estacions en superfície al Cabanyal-Canyamelar i al llarg d’enguany està prevista la instal·lació d’altres huit carregadors elèctrics distribuïts per tota la ciutat.

D’altra banda, l’EMT ja gestiona 41 punts de recàrrega elèctrica gratuïts en l’aparcament Centre Històric-Mercat Central, dins de les activitats secundàries previstes des del 2018 en el seu objecte social per a l’explotació d’instal·lacions de generació d’energia de font renovable, neta i lliure de carboni. D’esta manera, “l’entitat reforça la seua aposta per una mobilitat sostenible adaptant-se a les noves necessitats de la ciutadania”, segons ha apuntat Giuseppe Grezzi.