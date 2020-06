L’EMT sol·licitarà finançament bancari per a fer front a les pèrdues ocasionades per la pandèmia

Connect on Linked in

Ribó recorda que, tot i el descens de més del 90 % d’ingressos per la crisi sanitària, “els recursos destinats pel Govern Central al transport que han arribat a l’Ajuntament de València són zero”



El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) aprovarà este dimecres les bases per rebre ofertes d’entitats bancàries amb objecte de finançar la pèrdua de 27,2 milions d’euros estimada per a l’exercici 2020 a causa de la pandèmia. L’alcalde, Joan Ribó, ha recordat este matí que, tot i que hi ha hagut “un descens de més del 90 % en el nombre de viatgers i, per tant, un descens del 90 % d’ingressos” per la crisi sanitària, “els recursos destinats pel Govern Central al transport que han arribat a l’Ajuntament de València són zero”.



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat este dilluns la sol·licitud de “una pòlissa de crèdit per fer front al pagament de salaris” de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que suposa entre el 65 i el 70 % del gasto de l’entitat, “així com al pagament de proveïdors”. Ribó ha fet estes declaracions durant la roda de premsa que ha oferit per informar sobre el refinançament de l’empresa de transports. En la compareixença, retransmesa per la sala de premsa virtual, el primer edil ha estat acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, qui ha precisat que el finançament bancari servirà per fer front a la pèrdua de “27,2 milions d’euros” que ha patit l’empresa municipal a causa de la crisi sanitària.



Ribó ha recordat que la pandèmia ha provocat “una baixada per damunt del 90 % en el nombre d’usuaris, és a dir, s’ha perdut més del 90 % d’ingressos”. És per això que “vam plantejar al ministre de Transports, José Luis Ábalos, la necessitat d’ajuda estatal a través de fons als transports i una llei de finançament del transport públic”. Segons l’alcalde, l’Ajuntament de València ha quedat fora “dels recursos del Govern de l’Estat, els quals sí han arribat a ciutats com Madrid, Barcelona i Canàries, perquè estes ciutats posseïxen un consorci metropolità de transport i estes ajudes s’entenen com a supramunicipals”, un aspecte que el mateix Joan Ribó ha replicat atés que València compta amb una entitat metropolitana de transport creada l’any 2017 i consorciada pel mateix Ajuntament i la Generalitat. De manera que, “en la pràctica, els recursos que arriben a València per al transport són zero”.



El primer edil ha fet referència a “una segona línia d’ajudes per al transport intraurbà, de les quals el ministre José Luis Ábalos ha afirmat reiteradament que anaven a arribar prompte, però que no han arribat encara”. Joan Ribó ha insistit que “l’EMT necessita recursos econòmics amb urgència per pagar els salaris del mes de juny i també els del mes que ve i això ens obliga a sol·licitar una pòlissa de crèdit”. En relació a esta segona línia d’ajudes, l’alcalde ha assenyalat, a preguntes dels periodistes, que “del Govern d’Espanya ho esperem tot, esperem el màxim possible”.



Joan Ribó ha abordat així mateix l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que “vam plantejar des de l’EMT, consensuat amb els treballadors”, i que la Direcció General de Treball de la Generalitat no va acceptar. “Recorrerem esta decisió, perquè és molt perjudicial per a l’Ajuntament de València”, ha apuntat l’alcalde, per a qui “curiosament a Sevilla, on governa el Partit Socialista, i a Màlaga, on el fa el Partit Popular”, no han tingut problemes per a l’admissió dels ERTOS presentats per les seues respectives empreses municipals de transport.



IMPACTES NEGATIUS I POSITIUS



Ribó ha detallat els “impactes negatius en els resultats de l’EMT d’al voltant de 2,6 milions euros” com a conseqüència del cost addicional al qual ha obligat la crisi sanitària: desinfecció, adquisició d’equips de protecció individual i mampares per als autobusos, entre altres. De la mateixa manera, també s’ha generat “un total d’aproximadament 2’3 milions d’euros en impactes positius” per l’estalvi de combustible, amortitzacions del Pla d’Inversions, reducció de reparacions en tallers exerns, canvi d’hores de còmput per dies no treballats i la reducció d’hores extra en l’àrea tècnica, entre altres. No obstant això, “la minva d’ingressos des de l’inici de la pandèmia desequilibra el pressupost previst per a 2020, el qual no pot ser compensat amb recursos propis i ha de sol·licitar-se a través de finançament bancari”.



CONDICIONS DE LES BASES I AUGMENT SALARIAL



El Consell d’Administració de l’EMT aprovarà este dimecres el plec de condicions per licitar el pla de finançament de l’entitat “quan abans millor, perquè hem de pagar les nòmines i als proveïdors”, ha assenyalat el regidor Giuseppe Grezzi. El titular de Mobilitat ha assenyalat “les claus” d’estes bases. En primer lloc, “es busca un producte financer circulant, és a dir, gastos corrents com a nòmines, impostos i pagament a proveïdors, sense restringir el tipus de producte, sempre que no porte associat cap altre producte de cobertura”. D’altra banda, “l’import mínim a finançar seria de tres milions d’euros per facilitar que es presenten totes les entitats que ho desitgen, independentment del seu volum de negoci”.



A més, “les opcions estan obertes perquè estes ofertes se sustenten en una garantia de l’Ajuntament amb un marge comercial molt reduït, la qual cosa es coneix com a prudència financera, que sol estar per baix de l’1 %, o bé sense aval de l’Ajuntament a preu de mercat, que s’estimen per damunt del 2 %”. Finalment, “el termini seria a partir d’un any renovable, amb preferència per a les que permeten més termini per a la devolució del deute”.



Així mateix, tal com ha afirmat el regidor Giuseppe Grezzi, “la qüestió salarial es reprendrà de nou al setembre, amb la ferma voluntat d’este govern municipal de mantindre l’augment retributiu d’un 2 %, en benefici dels treballadors públics i, amb això, del servici de transports a la ciutadania”. El regidor de Mobilitat Sostenible ha detallat que “este compromís amb els treballadors i treballadores es pot comprovar amb fets, atés que amb la nostra gestió, el sou d’un conductor de l’EMT s’ha incrementat en un 20 % de mitjana en menys de 5 anys”.