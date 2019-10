L’encontre del Futbol Femení entre l’Alzira i el Rafelbunyol deixà els marcadors 2-0

L’Alzira femení disputava la tercera jornada de lliga en el camp Venècia, davant tenia l’equip de l’horta Rafelbunyol, una primera part que va estar molt igualada per part dels dos conjunts sense fer un bon futbol, passaren eixos primers 45 minuts, no calia esperar que el resultat havia de variar de la primera part a la segona però en la represa el conjunt femení de la Ribera va eixir en una força per a fer-se en el partit, sens dubte va eixir a per totes, a guanyar davant el Rafelbunyol, així que prompte arribarien les ocasions.

En la primera part no tingueren ocasió però en la segona part ja d’inici es va vore un altre tipus de partit de cara al marcador. Al minut 50 és reflectia en el marcador ja que arribava el primer gol del partit en una jugada i elaborada per part de tota la davantera del conjunt alzireny, seria Paula Pinedo, després d’una jugada per banda la que posaria per davant al conjunt alzireny. Després d’haver marcat el gol el conjunt de la ribera tot era més fàcil per al Alzira Femení ja que el Rafelbunyol devia d’avançar un poc les línies i li donava més espais al conjunt local i al minut 63 de nou repetia Paula Pinedo per a posar el 2 a 0 en el marcador i pràcticament sentenciaren el encontré. Després tingueren alguna que altra ocasió de gol per a obtenir una victòria més grossa. Sens dubte tingueren una primera part per a oblidar i una segona part bona on vindrien els gols per al conjunt alzireny. Un conjunt que juga en aquests moments competits en la lliga autonòmica femenina i que ha jugat dos partits en els quals en els dos ha aconseguit les dos victòries . Enhorabona al conjunt de JuanPe per eixa victòria davant del Rafelbunyol per 2 a 0.