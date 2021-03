L’enigmàtic cas del ‘Vol 19’: la desaparició de 6 avions i 27 homes analitzat per Ponseti en l’Ateneu Mercantil

Connect on Linked in

El periodista esportiu i escriptor José Antonio Ponseti participarà el pròxim 11 de març a partir de les 19.00 hores per videoconferència en l’Ateneu Mercantil de València per a esmicolar i comptar les experiències que li van portar a escriure ‘Vol 19’ (editorial Suma de lletres). La seua primera obra literària, basada en fets reals, s’ha convertit en tot un èxit en vendes. A Espanya s’ha estrenat ja la setena edició; es troba en el top-5 en el mercat llatí dels Estats Units i figura entre les novel·les més reclamades en les llibreries de sudamérica. A Colòmbia, per exemple, ha sigut número 1 en vendes.

“T’han informat mal sobre mi, estic molt viu”. ‘Vol 19’, per descomptat, no pot arrancar amb un missatge més inquietant. Ens remuntem a desembre de 1946, data en la qual un germà d’un dels desapareguts en el vol en el conegut com a Triangle de les Bermudes, rep aquest demolidor telegrama amb la signatura del seu enyorat Georgie. Perquè ‘Vol 19’ tracta sobre els cinc avions Avenger de la Marina estatunidenca i els seus 14 tripulants, que van ser engolits per la mar el 5 de desembre de 1945 durant un vol d’entrenament en un trajecte entre Fort Lauderdale i Bahames.

Un avió de rescat amb tretze 13 tripulants es va esfumar del radar hores després quan buscava als desapareguts. En total, 27 homes dels quals mai més va saber… fins que el 26 de desembre de 1946 el germà d’un dels militars va rebre aqueix misteriós telegrama.

Un dels punts que conformen el famós Triangle de les Bermudes, a més de Puerto Rico i les illes Bermudes, és l’estat de Florida, on José Antonio Ponseti va viure durant més de 12 anys, concretament a Miami. Circumstància que justifica l’atracció d’aquest escriptor per indagar sobre un espai de l’Atlàntic on històricament han succeït estranys successos aeris i marítims sense resoldre.

Per Zoom i en obert

La història del ‘Vol 19’ és una realitat que encara continua deixant moltes incògnites. Misteris i absència de respostes que el locutor va plasmar en ficció, més prop de la realitat que la imaginació, després d’un elaborat i llarg treball de recerca de cinc anys. Sobre el llibre i aqueix ardu procés d’investigació departirà i aprofundirà l’autor amb els internautes que podran connectar-se en obert a través d’aquest enllaç de Zoom per a la conferència en línia https://zoom.us/j/98509158402 o través de la web de l’ateneu www.ateneovalencia.es

Compte José Antonio Ponseti el fortament atret que es va sentir per aquesta història arran del llibre ‘El triangle de les Bermudes’ de Charles Berlitz que li van regalar els seus pares. Aquella obra va despertar en ell una gran inquietud. La seua lectura li va atrapar tant que va decidir investigar fins a veure’s, quasi sense voler-ho, en un procés de creació literària que va batejar com a ‘Vol 19’.