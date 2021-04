L’Énova posa en marxa “La Comuna Emprende” per impulsar l’activitat econòmica del municipi

Connect on Linked in

La Comuna Emprén llança tres programes SEP, Júnior, Activa i PIME, enfocats a impulsar l’emprenedoria

Per a lluitar contra la despoblació i l’abandó rural, i impulsar l’activitat econòmica l’ajuntament de L’Énova i l’empresa Rocket Ventures, especialitzada en programes d’activació econòmica i emprenedoria, han tancat un acord per a llançar La Comuna Emprén, una iniciativa per a l’activació de l’economia local basada en el SEP (Smart Entrepreneur Program), un programa revolucionari per a l’impuls de l’emprenedoria activa.

La Comuna Emprén llança tres programes SEP, Júnior, Activa i PIME, enfocats a impulsar l’emprenedoria.

La Comuna Emprén potenciarà l’emprenedoria pràctica, basat en les oportunitats de la pròpia comarca, fomentant l’emprenedoria en sectors com l’agricultura, turisme, artesania, xicoteta indústria i immobiliari, ajudant a crear projectes i atraient inversió.

El programa ajuda als emprenedors en totes les seues fases.

Tots aquells que estiguen interessats en formar-se i entendre com poder fer negocis en el món digital es poden informar en l’ajuntament de L’Enova, a través del whatsapp 633 84 71 11 o a la web https://lacomunaemprende.com

Les inscripcions ja estan obertes, a més totes aquelles persones que vulguen conéixer de primera mà el projecte podran acudir a la presentació que es durà a terme el dimecres 21 d’abril a L’Énova.