L’Ens de Gestió i Modernització del Polígon Nord d’Almussafes es reuneix per a constituir la seua primera junta directiva

Connect on Linked in

Després de la seua creació, al desembre de 2019, l’organisme comença a treballar en els punts recollits en el Pla d’Acció elaborat per al parc empresarial

La contractació de veïns i veïnes i la seguretat i higiene en els centres de treball, prioritats per al consistori, que forma part de l’organització

El passat 28 d’abril es va constituir la junta directiva de l’Ens de Gestió i Modernització del Polígon Nord d’Almussafes, el primer organisme d’aquest tipus sorgit a l’empara de la Llei valenciana d’Àrees Industrials aprovada per la Generalitat Valenciana. En la reunió, que es va celebrar de manera telemàtica, les huit persones integrants de la mateixa van debatre sobre diferents temes que afecten el parc empresarial, entre els quals es troben la prevenció de la Covid-19, el desenvolupament d’infraestructures, la creació d’ocupació i la bonificació de diferents impostos. “Ja ens hem posat a la feina perquè tant els temes que plantejarem al desembre com els que han sorgit en els últims mesos vagen solucionant-se”, assenyala l’alcalde, Toni González.



El primer Ens de Gestió i Modernització (EGM) creat a la Comunitat Valenciana, fundat al desembre de 2019 a l’empara de la Llei valenciana d’Àrees Industrials per les empreses que integren el Polígon Nord d’Almussafes, ja ha començat a treballar. Després dels corresponents tràmits administratius, el passat dimarts 28 d’abril l’organisme es va reunir de manera telemàtica per a constituir la seua primera junta directiva, en la qual la presidència ha recaigut en Ramón Collado, d’Ercros, S. A., la vicepresidència en l’alcalde de la localitat, Toni González, i la secretaria en Santiago Bultó, del Grup Antolín Autotrim.



Tal com es va anunciar en el seu moment, la gerent de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), Romina Moya, s’ha posat al capdavant de la gerència, mentre que el tresorer serà Andrés Morata (Nederval AP7, S.L.U.) i els vocals José M. Lledó (Logis Naus, S.L.), Miguel Mocholí (Desguace Masena, S.L.) i Vicente Morillo (Ortus-Fitness, S. L.). “Ja ens hem posat a la feina perquè tant els temes que plantegem al desembre com els que han sorgit en els últims mesos vagen solucionant-se”, assenyala l’alcalde.



A més de constituir-se la junta directiva, en aquesta trobada virtual es van tractar diferents qüestions amb les quals es busca començar a avançar en el full de ruta traçat en el Pla d’Acció, a la qual s’uniran intervencions concretes per a donar resposta a la crisi de la Covid-19 en el terreny de la seguretat i la higiene. Així, les persones participants van intercanviar idees sobre com habilitar zones d’espera en les empreses i sobre les mesures d’higiene i desinfecció de les instal·lacions més efectives per a evitar el contagi per coronavirus.



En l’apartat econòmic, es van debatre diferents possibilitats per a bonificar el pagament de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO), una taxa que correspon cobrar-la al consistori i que si es redueix en un 50% les empreses podrien sol·licitar una ajuda per a la reducció en un 30% dels costos notarials. I respecte a l’ocupació, segons ha informat el primer edil, des de l’EGM ja han començat a explorar la possibilitat de facilitar la contractació de veïns i veïnes d’Almussafes en les companyies integrades en aquest. “Facilitar la cerca d’ocupació a la ciutadania de la localitat sempre ha sigut la nostra prioritat i aquesta nova eina que estem iniciant ens pot ajudar a caminar cap a eixa meta”, destaca el primer edil.



Finalment, en la reunió es van abordar altres temes inclosos en el Pla d’Acció, entre els quals es troben les diferents infraestructures pendents de desenvolupar i la millora d’elements com l’enllumenat, el clavegueram i les boques d’incendi, que han de ser ampliades i reformades. “A poc a poc anirem avançant perquè el Polígon Nord es transforme en un autèntic referent per a les àrees industrials del nostre entorn”, afirma González, qui va qualificar la jornada en la qual es va reunir l’assemblea per primera vegada, el 3 de desembre passat, com un “dia històric, fruit de l’esforç i el treball desenvolupat conjuntament entre APPI, amb la gerent Romina Moya al capdavant, i l’Ajuntament d’Almussafes, que situa a aquesta àrea industrial en l’avantguarda de la innovació”.