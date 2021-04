L’entitat de Burjassot Lloc de Vida rep diferents ajudes per la seua gran labor social

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’associació Lloc de Vida- Buscant Alternatives de Burjassot és una entitat sense ànim de lucre que treballa en el municipi per a millorar la qualitat de vida de les persones migrants i de les seues famílies, ajudant-los a integrar-se, personal, social i laboralment, en el seu nou entorn.

En aquests dies, el seu projecte “Fent camí” ha rebut un premi del Consorci format per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoción i, a més, l’entitat ha rebut una important ajuda de la Fundació “Innocent, Innocent”.

Tal com han informat des de l’entitat, que també treballa de manera coordinada amb la Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot, Isabel Mª Mora, el Consorci ha seleccionat el projecte “Fent Camí” pel treball que es desenvolupa conjuntament amb el Servei Jesuïta a Migrants i que està orientat principalment a millorar l’ocupabilitat de les dones acollides per totes dues entitats.

En aquest cas, l’ajuda econòmica rebuda permetrà desenvolupar un conjunt de tallers al llarg de l’any que se centraran en treballar la dimensió emocional i les competències laborals de les participants.

Així mateix, l’entitat *burjassotense ha rebut una important ajuda de la Fundació “Innocent, innocent” pel seu programa “Creixent i Aprenent” orientat, en aquest cas, a reduir la bretxa digital de les persones que participen en aquest.

Com a entitat que lluita contra l’exclusió social de la infància a Espanya, Lloc de Vida ha rebut aquesta important ajuda econòmica per a, com s’ha assenyalat, seguir la seua labor a reduir la bretxa digital dels més joves i poder continuar amb el desenvolupament del citat projecte social.