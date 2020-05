L’entrada al Museu dels Ciències i al Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències serà gratuïta de l’1 al 14 de juny

Connect on Linked in



Ja estan preparades les instal·lacions amb les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confiança dels visitants i del personal

La Ciutat de les Arts i les Ciències reobrirà al públic dilluns que ve, 1 de juny, el Museu dels Ciències i el Hemisfèric, espais en els quals s’ultimen els preparatius per a l’esperat retrobament amb la Ciència.

Amb l’objectiu que totes les valencianes i valencians puguen gaudir d’aquest retrobament, fins al 14 de juny, l’entrada a tots dos espais serà gratuïta i es podrà reservar ‘online’ (consultar ací) o a través del telèfon d’atenció 96 197 46 86, per a evitar aglomeracions i esperes innecessàries.

D’acord amb les normes de seguretat adoptades, la visita al Museu es realitzarà en recorreguts unidireccionals i els elements expositius d’ús tàctil estaran inhabilitats.

En el Hemisfèric, amb una oferta de 41 butaques per a garantir la distància entre espectadors i spectadoras, es projectaran les pel·lícules ‘Secrets de l’Univers’, ‘Volcans’, Apol·lo 11: Primers Passos’, ‘Caminant entre dinosaures: planeta prehistòric 3D’, ‘Planet Power’ i ‘Viatge a l’espai: pròxima parada Mart’. 46 86.

Pla de reobertura

Més de 24 dispensadors de gel en zones d’ús públic, en entrades i en diversos punts de les instal·lacions, recorreguts unidireccionals i señalítica especial, reducció i control d’aforaments, a més de barreres anticontagi, són algunes de les principals mesures adoptades.

Totes aquestes normes es recullen en el protocol de reobertura de la Ciutat dels Arts i els Ciències, que ha sigut elaborat tenint en compte la guia de mesures per a la reducció del contagi del coronavirus SARS-CoV-02 per a museus i llocs patrimonials, desenvolupada per l’Institut de Qualitat Turísitica Espanyola (ICTE), així com les indicacions de les autoritats competents.