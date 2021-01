L’entrada de Ses Majestats a Cullera es podrà seguir en directe a través de distintes plataformes a partir de les 19.00 hores

Connect on Linked in

Cullera ja està preparada per a l’arribada virtual i màgica de la visita més especial de l’any, la de Ses Majestats els Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar que han confirmat que entraran a la ciutat demà a les 19.00 hores de la vesprada.

Per tal de poder seguir esta visita reial i que tots els xiquets puguen estar segur a les seues cases, el consistori emetrà en directe la seua arribada a través de distintes plataformes: la fanpage oficial de Facebook de l’Ajuntament de Cullera, el canal de YouTube de l’Auditori Municipal de Cullera, per la web www.cullera.es , per televisió a través de Grup Televisió, a la cadena Ribera Televisió, (al Dial 44) i per la fanpage de Facebook Grup Televisió.

Els Reis Mags també han comunicat a l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que els xiquets enguany han de seguir portant-se igual de bé i sent igual de responsables quedant-se a casa perquè des dels ordinadors, telèfons mòbils, tablets, televisions i d’altres aparells amb connexió a internet podran veure una arribada que serà més especial que mai.

A més, els enviats especials de Ses Majestats aniran casa per casa a partir de les 9.00 hores per tal de recollir les cartes dels xiquets i xiquetes de Cullera. Així doncs, els emissaris passaran per totes les portes on hi haja una xiqueta o un xiquet de fins a 12anys perquè estos puguen entregar-los els seus desitjos i peticions.

Tot i això, un dels emissaris s’esperarà a l’Auditori del Mercat de 16.00 a 18.00 hores perquè aquells xiquets que no estiguen en casa de matí puguen entregar-li la seua carta.

És per això que els Reis Mags han fet saber al consistori que serà una arribada especial i probablement de les més màgiques dels últims anys. Així mateix, han insistit en que enguany els xiquets i xiquetes no podran eixir al carrer però que estiguen atents perquè vindran carregats de sorpreses.