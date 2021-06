Leo Bassi encapçala una Mostra de Pallasses i Pallassos de Xirivella d’alt nivell

Connect on Linked in

El festival acollirà més de dotze espectacles amb els principals artistes del panorama clown

La vintena huitena edició de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella tornarà a congregar als artistes més rellevants del món clown. Destaca la presència, entre altres, de Leo Bassi, que participarà per tercera vegada en el festival. “M’agrada molt la Mostra. Xirivella és un poble de gent treballadora i obrera amb la qual m’identifique molt. Crec que és un lloc ideal per a acollir un festival de pallassos”, assegura Bassi. El popular bufó interpretarà a Xirivella el seu últim espectacle, Jo, Mussolini, una crítica acerada a l’auge del feixisme.



A part de Leo Bassi, la Mostra reunirà noms de reconegut prestigi en l’escena clown com a Oca & Cia., Pere Hosta, Clownbaret o La Tête. A més, tenint en compte que en 2020 va haver-hi companyies anunciades en la Mostra que no van poder actuar per la pandèmia, s’ha mantingut el compromís amb ells, com és el cas de Francis J. Quirós -guanyador de Got Talent-, Petit Teatre o Jimena Cavalletti. També hi haurà proposades relacionades amb el món del circ com la de la Gata Japonesa, i es comptarà amb companyies valencianes com Pot de Plom de Xavi Castillo, Ameba Teatre, La Troupe Malabó o Quique Montoya.



Seran més de dotze espectacles als quals s’afig un ampli ventall d’activitats paral·leles. S’han programat tres clownferencias destinades al públic adolescent del municipi, que fan èmfasi en la prevenció de la violència de gènere des de la perspectiva i el llenguatge pallasso, també hi haurà un curs monogràfic clown impartit per l’Escola Filles i Fills d’Augusto, tallers de risoterapia oferits per l’associació Més riure de Xirivella i una exposició amb temàtica clown.



La Mostra homenatjarà una figura destacada del món dels pallassos i pallasses. En aquest cas, es reprendrà el tribut que estava previst per a la passada edició i que les condicions sanitàries van impedir que es poguera dur a terme. Així doncs, el reconeixement de la Mostra serà per a Sergio Claramunt, director artístic i fundador de PayaSOSpital, per la important labor que realitza aquesta organització.



Aquesta edició de la Mostra s’avança a les seues dates habituals i es desenvoluparà del 23 de setembre al 6 d’octubre. Una nova data en la qual s’ha tractat d’evitar la coincidència amb altres ofertes culturals a l’aire lliure que se celebren en la Comunitat Valenciana. Amb aquest canvi s’aprofiten les millors condicions meteorològiques per a celebrar la Mostra en espais oberts amb la màxima seguretat sanitària.



Al costat de la Mostra, també es durà a terme la Mostreta Escolar, que anirà del 27 al 30 de setembre i del 4 al 6 d’octubre, destinada al públic més jove i amb la qual les xiquetes i els xiquets de Xirivella s’inicien en el món de les pallasses i els pallassos.