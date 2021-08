L’episodi de pluges torrencials i vent fort registrat ahir al municipi d’Alaquàs no ha provocat danys personals però si importants desperfectes

Connect on Linked in

El Comité Especial de Coordinació d’Emergències (CECOPAL) s’ha reunit este matí amb caràcter urgent per avaluar els danys ocasionats que a hores d’ara computen més de 40 exemplars d’arbres trencats, 7 vehicles danyats i importants destrosses en el mobiliari urbà

El Comité Especial de Coordinació d’Emergències (CECOPAL)presidit per l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura s’ha reunit este matí amb caràcter urgent per tal de fer una primera valoració de la situació, les actuacions efectuades i els danys que ahir va ocasionar l’episodi de fortes pluges torrencials acompanyades de vent fort que va deixar imatges mai vistes al municipi d’Alaquàs. Afortunadament no s’ha hagut de lamentar danys personals però si s’han comptabilitzat importants danys materials al municipi on es van arribar a registrar 55 ‘8 l/m² sobre les 18:30h de la vesprada.

El balanç efectuat, tot i que continuen els treballs de supervisió, és de més de 40 arbres sans arrancats a causa del fort vent (la majoria de més de 25/30 anys i amb una valoració econòmica aproximada de 100.000€), 7 vehicles particulars afectats, 4 contenidors d’arreplegada de fem trencats, 3 fanals trencats i importants desperfectes en el mobiliari urbà.

Durant la passada nit van ser nombrosos els equips humans que van participar en les tasques per tal de tornar a la normalitat la situació. Concretament es van mobilitzar 8 agents de la Policia Local d’Alaquàs, 1 vehicle del Consorci provincial de Bombers, 4 persones del serveis de Aigües de València, 8 membres de Serveis urbans i personal de neteja. Cal destacar el suport de veïns i veïnes que col·laboraren durant la jornada intensa d’ahir.

Una dada important a destacar és que durant les últimes setmanes, com a mesura preventiva, l’Ajuntament d’Alaquàs havia intensificat les tasques de manteniment de cunetes, arquetes i embornals davant els episodis de pluges, el que ha afavorit la gestió d’aigua pluvial evitant inundacions.

En estos moments continuen els treballs de supervisió de l’enllumenat, neteja i retirada de l’arbrat caigut i revisió d’embornals, entre altres. Els treballs estan centrant-se als diferents punts com són els centres educatius del municipi on s’està revisant l’arbrat. També s’està treballant en la revisió de l’entorn de les instal·lacions del poliesportiu el Terç on s’ha registrat un major nombre de danys materials, motiu pel qual les instal·lació estarán tancades hui i demà dimecres 1 de setembre.

Segons les dades facilitades per l’Agencia Estatal de Meteorologia es manté la preemergència per la possibilitat de tempestes generalitzades, amb gran aparell elèctric i ratxes de fort vent que afectarà a la Comunitat Valenciana.