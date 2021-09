L’Equip de Govern d’Alboraia ha presentat a la Corporació Municipal el nou Pla General

Connect on Linked in

El Equipo de Gobierno de Alboraya ha presentado a la Corporación Municipal el nuevo Plan General, tras aceptar parte de las propuestas recibidas mediante alegaciones

Els grups hauran de votar la nova proposta favorablement per a poder contestar les al·legacions. En cas negatiu, el projecte es donaria per caducat al desembre

L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Alboraia proposa acceptar totalment o parcialment un total de 403 propostes veïnals de l’última exposició pública del Pla General d’Ordenació Urbana, després d’haver reflectit en el Pla exposat en 2019 gran part de les al·legacions rebudes en la primera exposició del Pla en 2011.

En concret, el Consistori ha tramitat 368 al·legacions col·lectives, de les quals s’acceptaria parcialment un total de 307. Les propostes assumides versen sobre equipaments escolars (els solars dels quals s’obtenen en el projecte), la reducció de l’ocupació d’horta (que, després de la reducció obtinguda gràcies als canvis legislatius, es torna a reduir quedant en un 60% del que assigna el Pla Territorial de l’Horta a Alboraia per a possible creixement) el rebuig a l’especulació (que es combat amb habitatges protegits, un 30% en tots els sectors), l’ampliació del termini de presentació d’al·legacions (que es va allargar durant 6 mesos), la protecció del Vinival de la Patacona (que es mantenen i s’hauran de rehabilitar a càrrec del sector), vies de ciclovianants entre els tres nuclis del municipi (que es recullen en el Pla de Mobilitat Municipal ja redactat) i l’increment de dotacions d’aparcament, sanitat, parc públic o zona verda (el Pla preveu 80.000m2 de parc obligatoris per llei).

Pel que respecta a les 176 al·legacions individuals, s’acceptarien 96, a saber, la unificació de la normativa del polígon consensuat amb ASEPAL (Associació Empresarial del Polígon), l’eliminació de les càrregues del metre (que assumeix el municipi amb un Pla de Pagaments a 39 anys), l’acceptació d’àtics a les cases de dues plantes en carrers estrets, la protecció del Camí Fondo com a camí agrícola i l’obertura i connexió del carrer Cabanyal, entre altres.

Els grups polítics amb representació plenària hauran de votar a favor o rebutjar el Pla General en una pròxima comissió d’Urbanisme. Els grups hauran de votar la nova proposta favorablement per a poder contestar les al·legacions. En cas negatiu, el projecte es donaria per caducat al desembre.

Què és el Pla General?

És un document que ha d’establir la normativa urbanística a Alboraia, adaptant-la a les noves lleis urbanístiques i territorials de la Comunitat Valenciana i que ha de regular el possible creixement urbà dels pròxims 20 o 25 anys. L’objectiu prioritari és obtindre els equipaments dels quals manca el nucli tradicional i que no poden aconseguir-se d’una altra manera, donats els límits del Pla General que està actualment en vigor i que data de l’any 1991.

Aquests equipaments necessaris són principalment un col·legi d’infantil i primària per a substituir el CEIP Ausiàs March, un institut públic que se situaria al poble unit al nou Ausiàs March, habitatges (un terç de les quals seran de Protecció Oficial). L’ocupació de terreny s’ha situat al costat del nucli urbà i en molts casos en terres en desús, ocupant sempre el menys possible de camps productius.

L’obligatori Parc Públic, un gran espai verd amb equipaments a l’aire lliure per a tota la ciutadania, se situa en part en el nucli tradicional i a la platja, en la zona de Peixets, on s’ha dissenyat un gran Parc Agrari que es podrà dedicar a la formació i investigació agrària. Aquest últim constarà també d’un aiguamoll la funció del qual serà, a més d’albergar flora i fauna, filtrar les séquies per a protegir les nostres platges, i la protecció enfront de temporals mitjançant la recuperació i millora del sistema dunar, sense descurar l’habilitació de camins i zones de descans per al gaudiment del paratge per la ciutadania.