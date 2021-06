L’equip de govern d’Alzira, Compromís-PSOE, es nega a crear una comissió de seguiment de les infraestructures per a evitar les inundacions

Connect on Linked in

Des del partit Popular ens preguntem on s’ha quedat l’Ajuntament amb parets de cristall que van prometre en entrar a governar Alzira.



Portem molt temps, potser massa, esperant les infraestructures necessàries per a la prevenció de les inundacions a Alzira. Es tracta d’unes obres “de vital importància” per a la població i molt necessàries.



Des del Partit Popular d’Alzira hem insistit en moltes ocasions que la solució, que des de l’equip de govern s’està donant, no és la correcta i això es va veure confirmat en el ple extraordinari realitzat el 24 de maig per a tractar aquest tema. L’ordre de realització de les infraestructures no és la correcta i per fi els nostres governants es van adonar que el realment prioritari és l’ampliació del barranc de la Casella.



El Partit Popular al costat dels partits de l’oposició demanem que es creara una comissió de seguiment de les infraestructures a realitzar en matèria de prevenció d’inundacions i en la qual es fera partícip a l’oposició. Els motius d’aquesta petició eren que l’oposició no tenim cap mena d’informació sobre que infraestructures es realitzaran, tampoc sobre el seu finançament, ni que gestions s’estan realitzant amb la Generalitat, la Diputació, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, etc. En definitiva, des de l’Oposició no ens volem assabentar pels mitjans de comunicació, com és habitual, de quals, quan i com es realitzaran i finançar les obres hidràuliques per a evitar les inundacions de la nostra ciutat.



Com sempre ocorre amb aquest bipartido de Compromís-PSOE no van acceptar la petició de crear una comissió de seguiment, és a dir es neguen al fet que tant el Partit Popular com la resta de partit que formem l’oposició a Alzira, representants d’una gran majoria de la ciutadania alzireña, puguem tindre informació d’aquestes infraestructures i sobretot es neguen a acceptar opinions diferents a les seues i poder estudiar-les i valorar-les.



Aquests partits, Compromís-PSOE, que es diuen progressistes, participatius, transparents, etc. continuen passant el corró polític i menystenint a tots els que no pensen com ells. Des del Partit Popular ens preguntem on està l’ajuntament amb parets de cristall, que

segons deien quan van entrar a governar, era la millor vacuna contra qualsevol temptació de balafiament o corrupció.