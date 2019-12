L’equip de govern de Torrent presenta una proposta de pressupostos per a 2020 amb increments significatius en Educació, Sanitat, Cultura, Esport, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Serveis Socials

Connect on Linked in

Com a gran novetat, es planteja un ‘Pla Pluriennal d’Inversions’ amb el qual es duran a terme actuacions com la nova rotonda del Mas del Jutge, el carril bici del Pont Blau, l’ampliació del sistema Sideinfo o reformes en matèria d’accessibilitat al Pati RosaL’alcalde Jesús Ros i el regidor d’Innovació i Economia, Andrés Campos, han donat a conéixer aquest matí alguns dels detalls de la proposta de pressupostos municipals per a l’any 2020. Un pressupost que ascendeix als 59.044.570€ d’ingrés i en el qual s’augmenten significativament les partides d’Educació, Sanitat, Cultura, Esport, Seguretat i Mobilitat Ciutadana i Serveis Socials, que s’incrementen respecte a l’exercici anterior en més de 4,5 milions.

“Presentem una proposta ambiciosa pensant en les persones i donant protagonisme a les partides socials. Això és degut gràcies a una bona gestió, amb la qual s’ha reduït el deute que ens trobem en 2015 a la meitat en quatre anys, disminuint-la en més de 30 milions sense veure’s afectades les inversions i la prestació de serveis al ciutadà, la qual cosa provoca una major liquiditat, al mateix temps que es manté la despesa”, ha expressat Andrés Campos.



Un dels increments més notables està reflectit en el capítol 2, Béns i serveis, que passa dels prop de 19 milions als 24.128.708 €. Així, es contempla una pujada en el compte destinat a beques, escolarització i ajudes a les escoles infantils i centres educatius. A més, l’equip de govern aposta per la joventut, presentant subvencions al primer habitatge i targetes de mobilitat parell el transport. Així mateix, s’incrementa l’assistència social primària, polítiques d’igualtat, el benestar animal, les subvencions a famílies monoparentals o les emergències socials. També es posa l’accent en els projectes d’accessibilitat i mobilitat, tant a edificis municipals com als carrers del centre històric.

Com a novetat en el pressupost de 2020 es presenta en el capítol 6 un ‘Pla Pluriennal d’Inversions’. Així, Campos ha explicat que, amb un pressupost de 12.200.000 € distribuïts en quatre anys, es posaran en marxa durant l’any vinent una bateria de projectes, com la nova rotonda del Mas del Jutge, el carril bici del Pont Blau, la reforma de la passarel·la per als vianants, la implantació total de les Rutes Escolars Segures en la zona nord de Torrent, inversió en maquinària, reparació del barranc per la part Sant Lluís Beltrán, adquisició de càmeres de vigilància de la bàscula, l’ampliació del sistema Sideinfo, el projecte de museización de la Torre, la millora del pàrquing Parc Central, intervencions en el palauet Giner Cortina o reformes en matèria d’accessibilitat al Pati Rosa i a la casa consistorial.

Igualment, es contempla un creixement del pressupost destinat a les empreses Municipals, com a Idea’t, Nous Espais, Retosa o Consell Agrari. A més de la Fundació Esportiva Municipal, ja que enguany el consistori torrentino ha augmentat la titularitat d’instal·lacions esportives municipals, com l’adquisició del Trinquet del carrer València o la construcció del nou centre de rendiment esportiu situat en el Toll i l’Alberca. Al mateix temps, l’Ajuntament manté el pressupost destinat a les associacions i col·lectius de Torrent, promovent i fomentant la cultura, la participació, les festes i el turisme a la ciutat. D’altra banda, Campos ha mostrat la voluntat de promocionar ocupació pública en els pròxims exercicis, per a millorar els serveis i la gestió municipal, per la qual cosa la partida de personal també es veurà modificada.

Així, el regidor d’Economia ha anunciat reunions de treball amb els diferents grups del consistori a partir de la setmana que ve, als quals facilitarà tota la informació necessària per al seu estudi i presentació d’esmenes si anaren oportunes, amb la intenció d’aprovar el pressupost definitiu abans de finalitzar l’any.