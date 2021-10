L’equip de govern de Torrent proposa bonificacions en les instal·lacions de plaques solars

Print This Post

Es planteja una modificació de l’ordenança amb una bonificació del 95% en aquesta mena d’obres

L’equip de govern de l’ajuntament de Torrent presentarà demà en el ple ordinari d’octubre una proposta de modificació de l’ordenança fiscal que regula el gravamen sobre determinades obres que incloguen la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar per a l’autoconsum, com ara les plaques solars.



L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) establiria a partir d’ara una nova bonificació del 95%, màxim legal permés, en la quota a favor d’aquestes obres. La regidora de l’àrea d’Hisenda, Esmeralda Torres, explica que aquesta modificació de l’ordenança fiscal “és una aposta decidida d’aquest equip de govern per al foment de l’ús de les energies renovables i l’autoconsum. Pel que intentem, dins de les nostres competències, que a mitjà i llarg termini aquestes mesures suposen, al costat d’altres iniciatives que estan per arribar, un incentiu a la nostra ciutat per a la millora del Medi Ambient i, en conseqüència, una millora en la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Torrent”.