L’equip de govern de Torrent proposa la congelació dels impostos per cinqué any consecutiu

Connect on Linked in

Entre les modificacions d’ordenances està la reducció de l’impost de plusvàlues

L’equip de govern de Torrent presentarà una proposta d’ordenances municipals en la qual es manté la congelació de taxes, impostos i preus públics en 2020. A més, en algunes ordenances s’incrementa la bonificació, com és el cas de les plusvàlues per transmissions mortis causa, que s’en incrementarà en tots els trams, especialment en el primer -els valors cadastrals més baixos-, que passaria del 75% al 95%, que és el màxim de bonificació admesa per llei.

Després de la rebaixa del valor cadastral del 3% aplicada en l’exercici 2019, la qual cosa va suposar una reducció d’al voltant de 800.000 € la càrrega impositiva sobre els veïns i les veïnes de Torrent, es mantindrà el tipus impositiu, continuant amb la política de no pujada d’impostos.

“Continuem amb el nostre compromís ferm de no pujar ni un impost, ni una taxa ni un preu públic, una mesura que podem adoptar gràcies a la bona salut econòmica del consistori fruit d’una bona gestió i del treball dels funcionaris de la casa”, ha assenyalat la regidora d’Hisenda, Esmeralda Torres.

Hui ha finalitzat el termini per a presentar les esmenes a aquesta proposta de l’equip de govern per a les ordenances de 2020. Els grups municipals han presentat les seues propostes de modificació, que seran estudiades per a incloure-les o no en la proposta que es presentarà en el pròxim ple.