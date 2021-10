L’equip de Govern del Perelló aconsegueix el suport unànime del ple per a aprovar els comptes de 2022

Print This Post

En la sessió plenària celebrada aquest divendres 29 d’octubre, el ple de l’Ajuntament del Perelló ha aprovat per unanimitat els comptes de 2022 presentats per l’equip de Govern, convertint-se així en el primer consistori de la Ribera a aprovar el pressupost municipal del pròxim any que ascendeix a 2 milions d’euros.

L’alcalde del municipi, Juan Botella, ha manifestat la seua satisfacció per aquest acord de totes les forces polítiques amb representació en el ple, “ja que així podrem treballar amb normalitat des de l’1 de gener de 2022”.

Una normalitat que l’equip de Govern ha trobat a faltar aquest 2021 quan es va veure obligat a prorrogar els pressupostos i no va poder modificar la plantilla fins a comptar amb la majoria necessària per a aprovar eixa modificació en el ple.

Inversions previstes

Del contingut dels comptes per a 2022, destaca la inversió de 120.000 euros per a ampliar els vestuaris i altres dependències del poliesportiu municipal.

A més, s’invertiran uns 50.000 euros més destinats a la zona ‘biosaludable’, a mobiliari urbà i als parcs de la localitat.

“Volem millorar l’estètica urbana per a fer un poble més atractiu, comercial i turístic”, ha declarat l’alcalde.