L’equip de Salvament i Socorrisme i la Policia Local d’Alboraia salven a un pollet de gavina corsa en el barranc del Carraixet

Un tècnic forestal de CABS avisa a Policia Local sobre la situació en la qual es trobava l’ocell.



El rescat va durar més de tres hores i va ser traslladat urgentment al Centre de Recuperació de Fauna “La Granja del Saler”





Dijous passat, David Sendra, tècnic forestal i delegat a Espanya del Committe Against Bird Slaugther (CABS), va donar avís a la Policia Local d’Alboraia perquè va detectar en el llit del Barranc del Carraixet alguna cosa que semblava atrapada entre la vegetació.





Utilitzant una càmera de vídeo, Sendra va comprovar que hi havia un pollet de gavina corsa i va pensar que estava embullat amb algun ham, així que va telefonar a la Policia Local d’Alboraia per a sol·licitar ajuda.



La Policia Local juntament amb el tècnic de Medi Ambient i membres de l’equip de Salvament i Socorrisme, van organitzar el rescat que va durar més de tres hores. L’accessibilitat era molt complicada, així que primer van intentar entrar amb una llanxa i una barca però el calat no permetia la navegació, així que es va optar per una taula de paddle surf per a accedir al punt on es trobava el pollet.



Un dels socorristes es va llançar amb la taula a l’aigua del Carraixet, i remant va arribar a l’altura de l’ocell, una zona molt densa amb molta alga, el va agafar amb cura amb el rem i el va depositar en la taula.



Una vegada en la riba l’ocell, amb símptomes d’esgotament, va ser traslladat amb urgència per una patrulla de la Policia Local al Centre de Recuperació de Fauna “La Granja del Saler”.



El delegat a Espanya del Committe Against Bird Slaugther (CABS), va voler transmetre a l’Ajuntament d’Alboraia l’esforç i cura de l’equip que va realitzar el rescat “això et fa veure que encara hi ha esperances i que existeixen ajuntaments que es preocupen”.





L’endemà el Consistori es va posar en contacte amb el centre de recuperació per a saber l’estat del pollet i els van comunicar que l’ocell va morir durant la nit. La calor, la joventut de l’ocell, les hores o dies que poguera portar embullada entre la vegetació, van esgotar fins a l’extenuació al pollet.



Gavina corsa



És una espècie catalogada com a vulnerable. Segons la web SEO Bird Life la gavina corsa està molt localitzada en la conca del Mediterrani, on cria exclusivament a Espanya, el Marroc, Turquia, Xipre i Líban. Compta, a més, amb una xicoteta colònia en el sud de Portugal, on s’ha establit recentment. Durant l’hivern s’estén també per les costes del nord-oest d’Àfrica, fins al Senegal i Gàmbia.



D’altra banda, tant el Centre de Recuperació de Fauna “La Granja del Saler” com David Sendra del Committe Against Bird Slaugther (CABS), aquesta espècie mou molt el seu punt de colònies i des de fa 10 anys, aproximadament s’ha recuperat la cria a la Comunitat Valenciana, encara que la població mundial d’aquest ocell, segueix en perill.