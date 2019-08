L’equip de salvament i socorrisme sempre a punt a les platges d’Alboraia

Connect on Linked in

El personal dels llocs de socorrisme atén consultes, realitza cures, presta el servei de bany adaptat i el d’ambulància.

L’equip de salvament i socorrisme en la Patacona i en Port Saplaya d’enguany està format per un equip d’un coordinador, 20 socorristes, quatre patrons d’embarcació, quatre conductors i quatre Diplomats Universitaris en Infermeria. A més el grup compta amb el reforç de joves beneficiaris de la Dipu et Beca, els estudis de la qual comprenen des d’infermeria fins a auxiliar d’infermeria i fisioteràpia.

D’altra banda, la policia local d’Alboraia a més de coordinar les accions de salvament i socorrisme, també patrullen pels passejos marítims i per l’arena de les platges, evitant possibles furts, ‘manteros’ i massatgistes i també col·laboren en la detecció de possibles problemes de salut.

La jornada comença sempre en la central de policia, on l’equip de salvament es reuneix amb els responsables per a rebre indicacions sobretot tipus d’activitats que es tenen previstes en ambdues platges. Excursions, escoles d’estiu, esdeveniments o competicions són algunes de les previsions que apareixen durant aquesta temporada en la costa d’Alboraia.

Una vegada amb el full de ruta marcat, arrepleguen tot el material necessari com les emissores, el material sanitari i els vehicles que utilitzaran durant tot el servei, entre ells, l’ambulància.

Al mateix temps els patrons d’embarcació es dirigeixen al port de Port Saplaya disposats a navegar per a comprovar l’estat del mar i les condicions per al bany. L’onatge, els corrents i altres circumstàncies marítimes que ho poden alterar, com la presència de meduses, entre altres.

Una vegada els patrons decideixen la bandera es comunica a totes les postes i a tots els membres de l’equip de salvament i socorrisme perquè en els seus llocs onege la bandera corresponent.

L’atenció al públic s’inicia a les 11 del matí, on la posta sanitària comença l’atenció al públic. Un dels coordinadors ens comenta que el més habitual és atendre picades de medusa “açò no vol dir que hi haja un banc de meduses, però és molt comú que a aquests animals marins se’ls puga trencar algun tentacle i encara així, si entra en contacte amb la pell produeix reacció”, per als casos de picada de medusa una de les infermeres de la posta indica que “el tractament que es realitza és molt senzill aplicar aigua salada freda”, però si la picada és de peix aranyó, una espècie molt comuna en el Mediterrani “es recomana calor, ja siga enfonsar el peu en arena calenta o en aigua calenta”.

A més d’aquests casos, el personal està preparat per a actuar en casos més greus, en els quals se segueix un protocol molt estricte que pot derivar en l’atenció en el centre d’atenció continuada, PAC, o en el mateix hospital, depenent del succés.

Polseres identificadores per a menors

D’altra banda, l’activitat del personal de salvament i socorrisme també consisteix en la prevenció, per aqueix motiu cada any engega un sistema de polseres de plàstic identificatives per a menors, on es pot escriure el nom i un número de telèfon.

Els socorristes a més de repartir aquestes polseres entre les persones encarregades de xiquets i xiquetes, qui ho desitge també pot disposar d’una sol·licitant-la en les postes sanitàries i en els punts d’informació turística, Tourist Info.

Aquest mètode és una forma de localitzar ràpidament a la família “aquest protocol té gran efectivitat, hi ha una gran coordinació entre tot l’equip de salvament, socorrisme i policia local i per açò tots els casos es resolen amb molta rapidesa”, comenta un dels coordinadors de platges.

Bany adaptat

La posta de Patacona i Port Saplaya Sud compta amb el servei de bany adaptat. Les platges tenen personal encarregat de l’acompanyament a persones amb discapacitat.

En aquest servei participen algunes de les estudiants d’infermeria, fisioteràpia i auxiliar d’infermeria que expliquen que “és una experiència molt bonica, són unes pràctiques relacionades amb les nostres especialitats i estem aprenent molt” i afigen que aquest tipus de servei sempre ho realitzen quan hi ha bandera verda i amb la supervisió d’un socorrista “realitzant aquest tipus de servei aprenem molt perquè abans del bany parlem directament amb la persona que ho sol·licita o amb els tutors responsables i coneixes de primera mà el grau de discapacitat del banyista. D’aquesta forma nosaltres ens adaptem a l’usuari o a la usuària per a ajudar-la en tot moment, tan dins com fóra de l’aigua”.

Ambdues platges compten amb passarel·les amples adaptes i dues plataformes de 23 metres quadrats per a proporcionar ombra a persones amb diversitat funcional que fan ús del bany adaptat en les platges de la Patacona i Port Saplaya Sud. En ambdues platges també existeixen passarel·les de fusta que faciliten l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. A més, l’Ajuntament d’Alboraia completa aquest servei posant a la disposició dels usuaris cadires i crosses amfíbies.