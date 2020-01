L’Equip Especialitzat en Infància i Adolescència de Quart de Poblet atén 83 menors i a les seues famílies en 2019

Print This Post

Aquest servei té com a objectiu principal acompanyar i orientar a famílies amb xiquetes, xiquets i adolescents en moments de crisis i vulnerabilitat



El EEIA realitza més de mig miler de sessions d’atenció tant individuals com familiars i grupals en l’últim any

L’Equip Especialitzat en Infància i Adolescència de Quart de Poblet (EEIA) de Quart de Poblet s’ha consolidat com un servei de primer ordre des de la seua creació al desembre de 2017. Així, en el seu segon any d’existència, el EEIA ha atés a un total de 83 menors i les seues famílies, realitzant 567 sessions d’atenció, tant individuals com familiars i grupals, la qual cosa ha suposat un increment del 12% respecte a les actuacions realitzades en 2018.

Aquest servei, impulsat des de la regidoria de Benestar Social, que dirigeix Llum Moral, té com a objectiu principal proporcionar atenció integral a les famílies amb xiquetes, xiquets i adolescents en situacions de crisis i vulnerabilitat, oferint orientació i col·laborant en la generació de factors protectors que faciliten l’adaptació i el benestar, assegurant així la plena inclusió i els drets essencials de les persones.

En concret, del total de xiquets i xiquetes ateses en l’últim any, huit es trobaven en una situació de risc, 15 comptaven amb alguna mesura de protecció i 60 estaven en situació de vulnerabilitat. A més, s’ha donat resposta a les situacions que s’han anat treballant amb una adherència a les intervencions superior al 80%; s’ha aconseguit mantindre la taxa de factors de vulnerabilitat; i s’han consolidat els sistemes de coordinació amb altres recursos i serveis, així com l’adaptabilitat per part de les professionals a través de la formació contínua.

Des del EEIA es treballa amb famílies que viuen situacions de gran vulnerabilitat, oferint assessorament, intervenció directa i mediació en casos diversos en els quals solen unir-se factors complexos, com a maltractament o negligències. Es tracta de realitats complexes que precisen d’una atenció personalitzada i adaptada a les circumstàncies concretes de cada nucli familiar per a poder oferir-los el suport i les eines necessaris. Així, gràcies a intervencions integrals, que es presten tant en el departament com en el domicili, es treballa l’autonomia i autogestió de les famílies.

Els usuaris i usuàries del servei han valorat molt positivament la implementació d’aquest nou recurs, que suposa un espai en el qual poden treballar les seues històries vitals en un clima de seguretat i confiança.

Un factor clau per a l’èxit del EEIA resideix en el treball transversal desenvolupat a través d’una coordinació constant amb altres àrees com a Sanitat, Educació, Policia o amb els recursos d’oci, atés que aquesta comunicació permet el disseny d’intervencions de caràcter integral altament eficaços per a la millora de les situacions familiars.

Cal destacar que el servei, conformat actualment, per dos professionals de la psicologia i l’educació social, permet conéixer molt de prop les circumstàncies quotidianes de les persones, la qual cosa facilita eines molt valuoses de cara a la intervenció comunitària. Per això, l’equip col·labora activament en diverses iniciatives destinades a millorar el benestar del conjunt de la ciutadania de Quart de Poblet, com seria el cas de l’escola de famílies, que es va posar en marxa el curs passat.

Amb aquest recurs, Quart de Poblet manté i reforça una concepció dels serveis socials més inclusiva, integral i dirigida a promoure el desenvolupament i la cohesió social a partir de l’enfortiment dels llaços familiars, comunitaris i el sentiment de pertinença a la col·lectivitat, tal com es recull en el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de la Comunitat Valenciana 2017- 2022.