L’equip valencià de frontenis es proclama campió a Carlet

Connect on Linked in

Carlet va acollir per segon any consecutiu el Campionat d’Espanya de Frontenis en edat escolar per a la modalitat preolímpica de frontó de 30 metres. Una competició en què es donaren cita nou seleccions autonòmiques i, un any més, el títol es va quedar a casa, una fita que confirma la Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana com una de les més potents en el panorama nacional.

Quatre dies de competició al més alt nivell, nou federacions autonòmiques i un total de 177 jugadors de categoria infantil, cadet i juvenil que van desembocar en una última jornada on la selecció valenciana va estar representada en les sis finals disputades.

El primer or va arribar prompte amb les xiques de l’infantil femení. El rival era Castella-Lleó, que a penes va poder presentar oposició davant del major potencial valencià. Leire Barona, África Dasí i Alicia Tortajada com a reserva van aconseguir el primer or després de véncer per un doble 10-1.

En infantil masculí, José Mª Adam i Carlos García aconseguiren el segon or del matí davant l’equip canari per un marcador de 10-3 i 10-1.

Era el torn per al cadet femení, Leire Barona i Carmen Toro aconseguiren l’or davant Castella-La Manxa, mentre que en la versió masculina de cadets, Alejandro García i Adrián Ribera es quedaren amb la medalla d’argent en una final contra l’equip canari.

En la categoria dels majors, la juvenil, Elena Pesudo i Lucía Deusa aconseguiren la plata enfront de l’equip de Castella-La Manxa. En la final masculina foren protagonistes els valencians i els canaris, amb victòria de l’equip valencià format per Carles Benito i Joan Pascual.

En definitiva, Carlet va congregar un públic molt nombrós, sobretot en la jornada final de diumenge i que va tindre com a nucli central el Poliesportiu municipal. La Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana considera que «Carlet se’l mereixia una vegada més, ja que d’uns anys a esta part, tant el club local com l’Ajuntament estan apostant i col·laborant amb qualsevol esdeveniment esportiu que des de la FFPCV se’ls proposa: campionats d’Espanya, trobada nacional “Dona i Pilota”, concentracions de les distintes seleccions autonòmiques i nacional (frontenis 30 m), etc.