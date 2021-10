L’ermita dels Benissants de la Pedra de Sueca romandrà tancada temporalment per treballs de desinsectació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca vol informar la ciutadania i visitants sobre el tancament temporal al públic de l’ermita dels Benissants de la Pedra per a la realització d’un tractament químic de desinsectació, que garantirà la protecció de la fusta de l’edifici contra insectes xilòfags (tèrmits i corcons) durant deu anys. Esta actuació comprén, tant la injecció del producte en l’estructura de l’edifici, en els pilars i bigues, com el tractament del seu mobiliari amb la tècnica autoclau. “L’Ajuntament de Sueca, a través de les seues regidories, ha de vetlar perquè els nostres béns es conserven de la millor manera possible perquè puguem gaudir d’ells. Per este motiu, des dels departaments de Patrimoni i Serveis Municipals, procedirem a la realització d’este tractament per a conservar en les millors condicions la Muntanyeta dels Sants i la seua ermita, tota una institució de gran valor per als suecans i suecanes”, ha explicat la regidor de Patrimoni, Celia Beltrán.

“Des de l’Ajuntament de Sueca, ens preocupem per la conservació del nostre patrimoni, especialment d’un lloc tan emblemàtic per a la ciutadania com és la Muntayeta i la seua ermita. Davant el problema que s’ha descobert, a causa de la falta de manteniment en este lloc des de fa molts anys, com venim detectant en molts altres edificis municipals, hem d’actuar dins del termini i en la forma escaient perquè les conseqüències no siguen més greus”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

L’ermita romandrà tancada per la realització d’estos treballs, des del 25 d’octubre fins al 7 de novembre.