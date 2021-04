Les ‌obres‌ de reforma‌ ‌de‌ ‌la‌ piscina‌ ‌coberta‌ d’Almussafes,‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌recta‌ ‌final‌

La setmana que ve s’instal·larà la coberta, per la qual cosa s’espera que la intervenció concloga aquest mes i que òbriga les seues portes amb l’inici de la temporada d’estiu



L’alcalde, Toni González, i els regidors Davinia Calatayud i Pau Bosch van visitar ahir el recinte, en la remodelació del qual l’Ajuntament ha invertit 504.252 euros



El consistori ha invertit més d’un milió d’euros en la modernització de les Piscines Municipals, al que cal sumar l’import que requerisca el projecte de balneari, les obres del qual estan a punt de licitar-se

Aquest mes d’abril conclourà l’obra empresa en la piscina coberta d’Almussafes, una intervenció que constitueix l’última fase de la reforma integral a la qual s’han sotmés les Piscines Municipals de la població i en la qual l’Ajuntament ha invertit més d’un milió d’euros. El projecte ha inclòs la construcció d’un nou got i l’adequació del sistema de tancament existents. Ahir van visitar les obres l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor d’Esports, Pau Bosch. La ciutadania podrà començar a gaudir de les instal·lacions a partir del mes de juny, quan comence la temporada estival del recinte. A l’octubre s’iniciaran les obres del balneari que se situarà en l’espai situat en la part de la ronda Antonio Ludeña.



El projecte de reforma integral de les Piscines Municipals d’Almussafes, el més ambiciós en matèria esportiva de l’actual executiu local en els últims anys, encara ja els seus últims treballs. L’única fase pendent de materialitzar, la relativa a la renovació de l’àrea en la qual se situa la piscina de major grandària, que a més és convertible en coberta, està afrontant aquests dies els últims retocs, per la qual cosa l’Ajuntament preveu que puga donar-se per finalitzada durant el present mes d’abril. D’aquesta manera, les instal·lacions estaran preparades per a la seua reobertura amb l’inici de la temporada d’estiu, que començarà a mitjan mes de juny.

Ahir, dimecres 7 d’abril, l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde i edil d’Urbanisme, Davinia Calatayud, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, van visitar les instal·lacions per a constatar que, efectivament, les obres es troben ja en la seua recta final. Tal com els van assegurar els responsables de l’empresa concessionària, la pròxima setmana s’instal·larà la coberta, que ha sigut sotmesa a un intens treball de restauració després de més de vint anys en funcionament. D’aquesta manera, es procedirà a l’últim dels passos previstos en el projecte, en el qual també s’ha inclòs la renovació completa del got existent.

En aquesta cinquena i última fase de reforma del recinte l’Ajuntament ha invertit 504.252 euros (IVA inclòs), sent la quantitat total utilitzada per a la posada al dia de les Piscines Municipals, una de les primeres instal·lacions públiques a entrar en funcionament en la població, de més d’un milió d’euros. “L’esforç ha sigut considerable, però és indubtable que el resultat ha valgut la pena. Les Piscines Municipals d’Almussafes són un referent en el nostre entorn i una de les instal·lacions públiques més utilitzades per la ciutadania, però després de tant de temps necessitaven una profunda renovació que li retornara la seua esplendor”, destaca la regidora d’Urbanisme.



L’alcalde anuncia que les obres per a la construcció del balneari promés per l’equip de govern municipal, que se situarà en l’espai situat entre la piscina i la ronda Antonio Ludeña, just on es troben els antics vestuaris, estan a punt de licitar-se amb l’objectiu d’iniciar la seua execució a partir del mes d’octubre.



Projecte

Els treballs han consistit en el picat i la substitució completa del got existent, que ha perdut profunditat, mitjançant l’execució d’un mur de formigó gunitat paral·lel al límit actual de la piscina, per al que s’ha utilitzat l’espai entre els dos perímetres amb la finalitat d’allotjar la instal·lació d’impulsió i retorn de l’aigua, que es renova íntegrament millorant el sistema existent. Així mateix, s’ha demolit el sòl i substituït el paviment per un que s’adequa a la normativa actual en matèria d’esvarament.



Així mateix, també s’ha modificat el cobriment i el tancament retràctil, els quals disposaran a partir d’ara d’uns sistemes més actualitzats que garantisquen una mínima pèrdua de calor i energia. En aquest sentit, s’ha optat per deposar dos elements fixos en els extrems per a reduir els plecs actuals i les zones de pèrdua entre ells. Finalment, i també en relació amb la piscina coberta, s’ha col·locat una línia de vida per al manteniment en l’espai existent en la piscina i el túnel.