Les accions dinamitzadores de la biblioteca del Perelló reben un reconeixement del Ministeri de Cultura

La proposta presentada per la bibliotecària del Perelló, Isabel Meseguer, al concurs per al Foment de la lectura María Moliner ha sigut reconegut amb un premi de més de 2.000 euros per a la compra de nous exemplars.

La responsable de la biblioteca municipal va presentar a concurs, sota la denominació ‘El Perelló, poble lector’, totes les activitats de dinamització realitzades durant el passat curs. Entre elles, la iniciativa de ‘tematitzar’ els mesos a través de les xarxes socials dedicant cadascun d’ells a una temàtica concreta com a dones escriptores o literatura coreana.

També va incloure en el projecte les activitats realitzades amb motiu del Dia del Llibre en el qual es van preparar regals per a tots els usuaris que passaren per la biblioteca aqueix dia a més d’entrar en el sorteig d’un llibre de fotografies antigues del municipi.

El concurs, convocat pel Ministeri de Cultura per a municipis de menys de 50.000 habitants, ha reconegut el projecte lector de la biblioteca del Perelló i li ha atorgat un import de més de 2.000 euros per a adquirir més llibres i continuar oferint un servei de qualitat als lectors i lectores del Perelló.