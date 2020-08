Les activitats d’estiu, l’experiència per a construir la nova normalitat a Meliana

Connect on Linked in

Durant l’estiu s’estan realitzant diverses activitats amb la finalitat de fer realitat i construir l’anomenada nova normalitat a Meliana i, per tant, anar recuperant activitats en els diferents àmbits, com ara festives, culturals, juvenils, socials o esportives.

Per a la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio: “posar en marxa totes les activitats adaptant-les a les exigències sanitàries amb motiu de la pandèmia està suposant un treball molt important i un exercici d’organització, i de vegades d’imaginació, encara més exigent”. Ara, amb la nova normativa, s’han de previndre, amb molta atenció, aspectes com el control i la limitació dels aforaments, el distanciament de les persones participants i les mesures higièniques. Això ha fet que s’hagen generalitzat la cita prèvia, la inscripció o l’adquisició dels tiquets prèvies a la celebració de l’activitat.

Entre les diferents activitats realitzades, explica la responsable de l’àrea festiva, l’àrea que més n’ha coordinat aquests mesos, “cal destacar el cinema d’estiu, que durant quatre caps de setmana s’ha rebut com una bona cita familiar per a les nits caloroses”. Títols com ara ‘Los Japón’, ‘El verano de mi vida’, ‘La espía roja’ o ‘Winter’, han entretingut els melianers i les melianeres al pati de les antigues escoles Pius XII i al pàrquing del Conservatori, recintes amplis i tancats molt adequats per a aquest tipus d’activitats. Destacat fou també el passeig musical per les diferents places del poble amb interpretacions a càrrec de l’Associació Amics de la Música de Meliana.

Però juliol i agost també han servit per a celebrar el Dia dels iaios i les iaies amb el repartiment d’orxata i fartons per a berenar i l’obsequi d’una planta; per a iniciar els primers entrenaments dels clubs al poliesportiu i la celebració aquests dies de les primeres competicions, en aquest cas de pilota valenciana

Les diferents regidories han anat organitzant les primeres activitats. Com és el cas de Joventut, que va celebrar un campionat de cartes de la Fallera Calavera al poliesportiu i un itinerari fotogràfic per l’horta que servirà per a donar contingut a una activitat mediambiental del setembre. O la posada en marxa de les visites a l’espai expositiu del palauet de Nolla. Activitats que s’afigen a les pròpies de l’estiu com ara la temporada de platja i de piscina o la celebració de l’escola d’estiu i de l’estiu major.Així, Asensio vol remarcar: “calia començar a provar a programar i a realitzar activitats en les diferents àrees per tal d’anar ajustant els aspectes organitzatius i la idoneïtat dels diferents espais, sobretot perquè a la tornada de l’estiu setembre serà un mes molt important per a continuar construint eixa nova realitat a Meliana convivint amb la COVID-19”. Cal recordar que al setembre, a més de l’inici del curs escolar i de les diferents activitats de tot tipus, en aquest municipi de l’Horta també se celebren les festes i la fira agrícola i comercial (FIMEL) i, enguany, també el primer cicle de música al pati del palauet de Nolla. Conclou l’edil: “l’Ajuntament tenim el repte i l’objectiu de poder celebrar tots aquests esdeveniments dins del marc normatiu i amb els condicionants que suposa aquesta situació extraordinària, tot amb la màxima responsabilitat i rigor”. Sobretot perquè del repte de fer possible la nova realitat depén la vida social de Meliana, la supervivència de moltes activitats econòmiques i la continuïtat de moltes entitats i associacions locals de tot tipus i, consegüentment, de molts llocs de treball vinculats a elles.