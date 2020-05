Les agències de viatges exigeixen un tracte just i suport per poder tornar els diners als seus clients

Connect on Linked in

Per a ser visibles han preparat una manifestació virtual en twitter amb el hashtag #AyudaAgentesViajes .

El sector turístic és sens dubte un dels més colpejats per la crisi del coronavirus, i dins d’aquest, les agències de viatges s’emporten una de les pitjors parts.

Aquesta situació, per als propietaris d’agències de viatges com Ximo Sais, pot suposar la fallida de les seues empreses.

Segons la llei de viatges combinats, les agències serien les responsables últimes de reembossar els diners al consumidor, però asseguren que això els resulta impossible si a ells no els tornen els diners.

Les agències de viatges exigeixen un tracte just, sense producte per a vendre no poden obrir. Necessiten que se’ls escolte i se’ls de resposta per a poder organitzar els viatges dels seus clients amb seguretat i qualitat.

Per a ser visibles han preparat una manifestació virtual en twitter amb el hashtag #AyudaAgentesViajes .

Les agències de viatges continuen esperant informació sobre els protocols i les mesures que hauran d’adoptar els agents turístics per a poder organitzar viatges segurs.