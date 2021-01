Les agències de viatges reclamen ajudes directes i es manifesten a València per visibilitzar al sector

Connect on Linked in

Les agències de viatges són un sector fonamental dins del turisme, amb 9500 punts de venda a Espanya, ofereixen prop de 70.000 llocs de treball.



Se senten els grans oblidats d’aquesta crisi perquè les ajudes que estan rebent són molt poques i les restriccions a la mobilitat empitjoren les expectatives de venda.

Les agències de viatges s’han unit per lluitar i donar visibilitat a la situació que travessen.

Reclamen a judes directes, pròrroga dels ERTES, abstenció del pagament de les quotes de la seguretat social dels empleats en ERTE entre altres mesures per poder salvar al sector.

Per aquest motiu el passat dijous les agències de viatges tornaren a manifestar-se i van recórrer en cotxe els carrers de València per a denunciar la situació crítica que travessen des que va començar la pandèmia.

El sector fa uns deu mesos que no ingressa pràcticament res, necessita més ajudes tant del govern central com de l’autonòmic, amb ajudes puntuals molts no podran mantindre les agències obertes i afecta un gran nombre de treballadors. A més les agències de viatges com a emissors de turisme involucren a altres sectors.