Les ajudes als comerços per la promoció del valencià es multipliquen per sis enguany

La regidora Lluïsa Notario ha explicat que els comerços beneficiaris lluiran un distintiu que els identificarà com a establiment que promociona l’ús del valencià

La quantitat atorgada en ajudes als comerços de la ciutat per la promoció de la llengua valenciana es multiplica per sis enguany. Tal com ha subratllat la regidora de Gestió de recursos, Lluïsa Notario, “les ajudes han augmentat de manera significativa, en passar d’una mica més de 6.400 euros en 2020 als quasi 40.000 euros que s’entregaran en este exercici”.

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la relació definitiva de persones beneficiàries d’ajudes per a promoure el valencià en el sector comercial de la ciutat de València. “Gràcies a la campanya de difusió realitzada pel Gabinet de Normalització Lingüística les ajudes s’han multiplicat per sis”, ha subratllat la regidora Notario. En concret, la quantitat que l’Ajuntament de València abonarà pròximament als establiments comercials per estos conceptes passa dels 6.486,05 euros durant l’any passat, 2020, als 39.476,94 euros que s’entregaran en este exercici.

Notario ha destacat que l’increment de les ajudes respon a l’augment del nombre de comerços de la ciutat que han decidit realitzar accions de promoció del valencià de cara a millorar l’atenció que presten a la seua clientela. Per a poder ser beneficiari d’estes ajudes, s’exigia una sèrie d’accions i requisits en la convocatòria. Entre elles, els comerços sol·licitants havien d’haver retolat els seus negocis en llengua valenciana, també haver elaborat en valencià els seus materials publicitaris en diversos formats (impresos amb mitjans tradicionals o en format electrònic), i haver millorat la seua identitat corporativa o haver creat un espai web en valencià. En total, se subvencionen 52 accions repartides entre sis programes diferents.

En paraules de la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, “s’evidencia, així, l’interés del sector per millorar la qualitat del servici que ofereix a la seua clientela i que, sens dubte, redundarà en una major satisfacció d’esta”. La regidora ha destacat que, alhora que s’ofereix un servici de major qualitat a la ciutadania, gràcies a estes ajudes, els comerços valencians contribueixen també a donar una major visibilitat a una de les dos llengües oficials de la ciutat.

Tots els comerços i establiments que siguen beneficiaris de les ajudes rebran un distintiu, a través del Gabinet de Normalització Lingüística, que els identificarà com a comerç que promociona l’ús del valencià, i que podran lluir a l’entrada dels seus locals. La regidora Notario ha explicat que està previst que més endavant, este distintiu es podrà distribuir també entre els comerços que, malgrat no haver demanat l’ajuda, ja realitzen algun tipus d’acció de promoció de la nostra llengua.