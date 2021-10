Les ajudes de l’Ajuntament d’Almussafes per a la compra del primer habitatge beneficien a 29 persones aquest 2021

Per primera vegada s’ha eliminat el límit dels 35 anys per a poder accedir a la convocatòria, complint així un dels compromisos de l’Executiu Municipal



El Consistori ha invertit un total de 38.889 euros en aquest programa, que busca facilitar a la ciutadania l’accés a un habitatge digne i adequat en propietat



Les quanties oscil·len entre els 415 i els 2.100 euros i varien en funció dels metres quadrats, la renda i el percentatge de participació en l’adquisició

La llista amb les persones beneficiàries aquest 2021 de les subvencions per a la compra o autopromoció de primer habitatge de l’Ajuntament d’Almussafes ja està disponible per a la seua consulta en www.almussafes.net. En aquesta ocasió s’han aprovat 29 sol·licituds que sumen una inversió de 38.889,90 euros. La principal novetat d’aquesta edició és que podien accedir a la convocatòria les persones majors de 35 anys. “Les dificultats per a accedir al primer habitatge en propietat són cada vegada més habituals també per a les persones que depassen aquesta edat, per la qual cosa hem ampliat la població destinatària, complint així un dels nostres compromisos electorals”, explica l’alcalde, Toni González.



L’Ajuntament d’Almussafes acaba de publicar la llista amb els noms de les persones beneficiades aquest 2021 amb les ajudes destinades a la compra del primer habitatge. Després de concloure el període per a la presentació de sol·licituds i la seua posterior baremació a càrrec de la comissió avaluadora, el Consistori de la localitat ha concedit 29 subvencions d’entre els 415,80 i els 2.100 euros, la qual cosa suma una inversió total de 38.889,90 euros.



“És la nostra obligació com a administració pública promoure i fer costat als veïns i veïnes del municipi, sempre en la mesura de les nostres possibilitats, en el difícil accés a un habitatge digne i adequat. Els preus són sovint barreres insalvables que dificulten a la ciutadania l’inici d’un projecte de vida, una situació que afecta especialment els més joves”, assenyala l’alcalde, Toni González. Per això, l’executiu municipal considera “fonamental continuar plantejant aquesta línia d’ajudes que, a més, a partir d’ara estan disponibles també per als majors de 35 anys”. Sobre aquesta novetat, el primer edil comenta que “les dificultats per a accedir al primer habitatge en propietat són cada vegada més habituals també per a les persones que depassen aquesta edat, per la qual cosa hem ampliat la població destinatària, complint així un dels nostres compromisos electorals”.



Requisits

Per a poder accedir a aquestes ajudes, l’habitatge en qüestió havia d’estar situat en la zona urbana del terme municipal d’Almussafes i la compra o autopromoció del mateix havia d’haver-se realitzat durant el període comprés entre l’1 de novembre de 2019 i el 30 de setembre de 2021. Així mateix, per a accedir a la convocatòria era necessari tindre més de 18 anys i que l’habitatge no superara els 150 m² útils.



Com a compra de vivenda les bases contemplaven la nova, la usada i aquella encara en construcció, mentre que com a autopromoció s’acceptava la construcció d’habitatge de nova planta, la desenvolupada sobre edifici existent amb dret a vol o sobreedificació i l’adequació o habilitació de cambra existent per a habitatge.



Per a la baremació i determinació de la quantitat a percebre, que no podia superar els 2.100 euros per persona sol·licitant, s’han tingut en compte l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), els metres quadrats de superfície i el percentatge de participació en l’adquisició.