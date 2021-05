Les ajudes del Pla Resistir Plus s’ampliaran a 80 noves activitats econòmiques per a abastar a tots els sectors més afectats

Connect on Linked in

El Consell aprovarà divendres que ve el decret llei que regula el marc normatiu d’aquest pla, que contempla 647 milions d’euros per a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el secretari general de CCOO-PV, Juan Cruz, i amb el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez. A la reunió també han assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

Després de la reunió, Puig ha anunciat que les ajudes del Pla Resistir Plus, que contempla ajudes per a la Comunitat Valenciana per import de 647 milions d’euros, s’ampliaran a aproximadament 80 noves activitats econòmiques, no incloses inicialment en el reial decret llei del Govern, amb la finalitat d’abastar a tots els sectors més afectats per la crisi.

El Consell aprovarà divendres que ve el decret llei que regula el marc normatiu que regirà per a la gestió dels fons del Pla Resistir Plus, i ha remarcat que el Govern central transferirà en els pròxims dies els 647 milions, de manera que es puguen convocar les ajudes en el menor termini possible.

El responsable del Consell ha subratllat que s’ampliarà la cobertura inicial d’aquest Pla, inicialment previst per a 95 sectors, de manera que aconseguirà a entorn de 80 activitats econòmiques addicionals (60 d’elles de caràcter industrial; 12, de tipus comercial, i les restants, pertanyents a l’àmbit cultural i educatiu).