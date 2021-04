Les ajudes per a la cooperació impulsen la innovació tecnològica cap a la sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic de l’agricultura valenciana

Print This Post

L’ajuda màxima per projecte serà de fins a 80.000 euros

Aquesta és la tercera vegada que es convoquen aquestes ajudes que ja han fet costat a un total de 47 projectes pilot

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), ha convocat les ajudes per a la cooperació, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes pilot relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

Aquestes ajudes són finançades, a més de per la Generalitat, pel Feader i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i estan enquadrades en les línies de suport per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i agroalimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’equips d’innovació.

Aquestes subvencions van dirigides als operadors del sector agroalimentari, incloses persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un ‘Equip d’innovació’ i presenten un projecte pilot relacionat amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

Els ‘Equips d’innovació’ han d’estar constituïts per almenys #dos integrants, que pertanguen, com a mínim un d’ells, a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, entre els quals s’inclouen agricultors, agricultores i les seues associacions, personal investigador i assessor, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

Aquesta és la tercera vegada que es convoquen aquestes ajudes, que tenen caràcter pluriennal i que durant els anys 2018 i 2019 ja han donat suport a un total de 34 47 projectes pilot de cooperació en la Comunitat Valenciana i que compten amb una dotació inicial de 2,5 milions d’euros

La dotació pressupostària per a la present convocatòria de 668.000 euros que es distribuiran entre els exercicis 2021 i 2022.

Cal destacar que el percentatge de subvenció serà d’un 40% de l’import de la despesa o cost subvencionable, podent aconseguir el 80% en el cas de projectes presentats per entitats pública, i l’ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.