Les alcaldesses d’Alfara del Patriarca i Moncada i l’alcalde de Foios visiten junt amb el comissari d’aigües de la CHJ les obres de neteja del barranc del Carraixet

Connect on Linked in

Els tècnics estan col·locant blocs de formigó per limitar l’accés de vehicles al llit d’aquest espai natural i evitar així nous abocaments

L’actuació contempla la retirada de més de 60 tones d’enderrocs i residus

Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca, Amparo Orts, alcaldessa de Moncada, i Sergi Ruiz, alcalde de Foios, han visitat junt amb Marc García, comissari d’aigües de Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), el barranc del Carraixet per supervisar els treballs de neteja d’aquest espai, així com les obres per impedir el pas de vehicles. L’actuació, al llarg de vora dos quilòmetres del llit del barranc, es prolongarà al voltant de tres setmanes.

Els treballs d’adequació d’aquest entorn han començat aquesta setmana i s’espera retirar més de 60 tones de residus I enderrocs procedents d’abocaments il·legals. D’aquesta forma, la CHJ dona resposta a la demanda històrica dels consistoris i la ciutadania per recuperar aquest espai natural deteriorat per l’acció humana.

Per evitar nous abocaments, s’estan col·locant uns blocs de formigó de grans dimensions amb una distància entre ells d’un metre, de forma que s’impedisca el pas de vehicles, però es permeta el pas de bestiar, persones i bicicletes. L’actuació s’emmarca en sòl forestal, dins del domini públic hidràulic. Limitant l’accés al llit en determinats punts estratègics es vol frenar que nous enderrocs i deixalles ocupen el llit del barranc, evitant la seua degradació.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com entitat gestora del barranc del Carraixet, està efectuant la retirada dels residus i el seu transport fins als punts d’EMTRE (Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) autoritzats per la seua gestió indicats pels ajuntaments, després de nombroses actuacions infructuoses dels consistoris. Unes accions que responen als principis de cooperació, col·laboració i coordinació interadministrativa.

“Farem tot el que estiga en les nostres mans per recuperar aquest pulmó verd que és el barranc del Carraixet”, ha indicat Almodóvar. Per la seua part, Orts ha explicat que volen que en un futur pròxim “tots els veïns i veïnes puguen disfrutar d’aquest espai natural sense enderrocs ni deixalles”. Ruiz ha manifestat el seu interés i esforços per “evitar els abocaments il·legals i incontrolats al barranc i en tot el terme municipal”. Tots tres han demanat a la ciutadania civisme i que facen ús dels ecoparcs que els ajuntaments posen a la seua disposició, així com d’empreses privades que gestionen els enderrocs en el cas que fora necessari.