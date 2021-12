Les altes temperatures i el vent causen danys en cítrics i caquis pendents de recol·lecció

AVA-ASAJA demana a Agroseguro agilitar el pagament de les indemnitzacions i al Govern ajudes directes i mesures fiscals per a alleujar les pèrdues patides

L’anòmal episodi de calor que està travessant la Comunitat Valenciana durant aquest final d’any no resulta tan plàcid per als agricultors i ramaders. Així, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que les altes temperatures –que superen en molts graus les que solen ser habituals a l’hivern– i les fortes ratxes de vent de ponent provoquen danys en cítrics i caquis que es trobaven en un estat avançat de maduració o fins i tot estaven pendents de recol·lecció.

Les primeres conseqüències visibles són la caiguda de fruites al sòl i els desperfectes que es produeixen en la pell a causa del ‘ramejat’, és a dir, els colps de branques sacsejades pel vent. El canvi brusc entre les pluges de les últimes setmanes i l’actual període de calor també està fent mossa en varietats de cítrics que ja haurien de tindre la seua recol·lecció pràcticament finalitzada, com succeeix amb la taronja navelina o algunes clementines, però que encara segueixen en l’arbre degut a l’apatia del mercat i el retard dels operadors comercials. Entre els problemes derivats del clima que preocupen cal destacar l’aparició del ‘pixat’ i l’amenaça de ‘clareta’, la qual cosa redueix el valor comercial.

Així mateix, AVA-ASAJA tem que l’excessiva calor continuada durant tants dies de l’hivern puga acabar ocasionant desequilibris en la maduració de les hortalisses d’hivern i en la floració de les pròximes collites de fruiteres d’os, vinya o ametler.

L’organització agrària recorda que els actuals sinistres provocats per les citades adversitats climàtiques poden estar coberts pel segur i demana a Agroseguro que agilite els peritatges i el pagament de les indemnitzacions. Lamentablement, a causa de la greu descapitalització del sector, no totes les parcel·les afectades estan assegurades ja que els agricultors, o bé no han pogut assumir els costos de l’assegurança agrària, o bé no han contractat les cobertures fins a aquestes dates tan avançades en cultius com el caqui. Per això, AVA-ASAJA sol·licita al Govern que pose en marxa ajudes directes i mesures fiscals –com la reducció de mòduls en la pròxima campanya de la renda– per a tots els productors castigats per l’anomalia climàtica.