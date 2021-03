Les anàlisis en les aigües residuals de València per a trobar restes de coronavirus consoliden la tendència a la baixa

Connect on Linked in

Valía ha insistit en “la necessitat de continuar complint les normes per a contindre la pandèmia amb l’objectiu de no fer marxa enrere en els avanços aconseguits

Les anàlisis en les aigües residuals de València per a trobar restes de coronavirus confirmen que les dades es mantenen en nivells semblants als de l’estiu per la qual cosa, després de tres setmanes amb estos paràmetres, es consolida la tendència a la baixa Les anàlisis en les aigües residuals de València per a trobar restes de coronavirus confirmen. Per zones, en els barris en els quals s’ha detectat major presència del virus són Poblats Marítims, Quatre Carreres – s’ha de tindre en compte que en esta zona entra l’Hospital La Fe i la dada podria estar afectada per este motiu-, Benimàmet i Extramurs.

“Es dóna la circumstància que en més de cinc sectors les mostres han donat zero en l’anàlisi d’aigües residuals”, ha indicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua a l’Ajuntament de València, Elisa Valía, qui ha puntualitzat que “no localitzar restes genòmiques del coronavirus en el clavegueram no significa necessàriament que no hi haja presència del virus, sinó que no s’ha localitzat en el moment de recollida de la mostra”.

No obstant això, ho ha qualificat com “una bona notícia”, ja que ha recordat que “feia molt de temps que no es donava aesta situació a la ciutat”. A partir de l’1 de març “hem estat especialment pendents del possible efecte que l’alçament d’algunes restriccions poguera haver tingut en la concentració de covid en la xarxa de sanejament a la ciutat”, ha explicat la regidora, qui ha indicat que “no s’ha registrat cap impacte, malgrat l’obertura d’algunes activitats econòmiques i l’augment de la mobilitat”. En opinió de Valía, això mostra que “la desescalada està sent correcta”.

Si bé les anàlisis mostren dades més tranquil·litzadores, Elisa Valía ha insistit en “la necessitat de continuar complint les normes per a contindre la pandèmia amb l’objectiu de no fer marxa enrere en els avanços aconseguits amb tant d’esforç”.

De fet, la regidora ha manifestat que “s’extremarà la vigilància per a conéixer com es reflecteixen les vacances escolars d’aquests dies en les aigües residuals”, al mateix temps que ha tornat a demanar a la ciutadania “mantindre la precaució durant la Setmana Santa”.