Les Arts celebra el 12 de setembre la XIV Jornada de Portes Obertes

L’edifici obri d’11.00 a 18.30 hores per a gaudir dels diferents espais i d’una exposició amb el vestuari d’òpera més espectacular

L’OCV, en el seu primer concert amb James Gaffigan com a director musical, i els artistes del Centre de Perfeccionament protagonitzen l’oferta musical

El Palau de les Arts celebra aquest pròxim diumenge, 12 de setembre, la catorzena edició de la Jornada de Portes Obertes, amb la qual es reprén l’activitat al públic en l’edifici dissenyat per Santiago Calatrava.

Les Arts romandrà obert aquest dia des de les 11.00 fins a les 18.30 hores, moment en què accedirà l’últim dels torns de visita. El públic podrà recórrer lliurement i de manera ininterrompuda emplaçaments emblemàtics com la Sala Principal, l’Aula Magistral o l’Auditori, així com els espais a l’aire lliure de l’edifici com el Balcó de la Mar, amb vista a la Ciutat de les Arts i les Ciències i la mar Mediterrània de fons, o els impactants jardins de les Terrasses de les Palmeres, a 27 metres d’altura.

El recorregut només està adaptat al compliment dels aforaments que marquen les normes higienicosanitàries davant de la situació de la COVID-19.

Com a principal novetat, l’Espai Los Toros, a la planta onzena, albergarà una exposició amb alguns dels dissenys més atractius de totes les produccions de les Arts: des del colorista vestuari de ‘Carmen’ del dues vegades guanyador del premi Goya Pedro Moreno, passant per les impactants creacions de Moritz Junge per a la monumental ‘Aida’ o l’opulent vestuari que Gabriella Ingram va idear per a ‘A Midsummer Night’s Dream’.

Debut de James Gaffigan

Per la seua banda, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i els artistes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts completen l’oferta cultural de la jornada.

El Teatre Martín i Soler albergarà dues sessions, a les 12.00 i a les 18.00 hores, d’un recital en què els joves cantants i pianistes de la nova promoció del projecte de formació de les Arts interpretaran fragments d’òpera i sarsuela, així com cançons pròpies del seu país natal.

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana serà l’encarregada de clausurar el dia amb un concert simfònic, que suposa el debut de James Gaffigan com a director musical de les Arts, amb obres de Copland, Mozart, Prokófiev i Stravinski a les 20.00 hores a l’Auditori.

Repartiment d’entrades

S’assignarà un màxim de dues invitacions per al concert a l’Auditori i dues localitats gratuïtes per a una de les sessions del recital al Teatre Martín i Soler per cada sol·licitant. Per a garantir la distància social, s’assignaran entrades numerades.