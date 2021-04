Les Arts convida a conéixer els instruments que integren una orquestra amb ‘Descobreix l’OCV

Les xarxes i el web del teatre llancen, a partir del 30 d’abril, aquesta eina audiovisual que s’inclourà al setembre en els plans de formació acadèmica



De manera setmanal, oberta i en format bilingüe, els professors de l’orquestra de les Arts expliquen les particularitats i la història dels instruments que componen la formació

El Palau de les Arts convida a conéixer els instruments que integren una orquestra simfònica amb ‘Descobreix l’OCV’, una nova producció educativa que estarà disponible per a tota la ciutadania a partir d’aquest divendres, 30 d’abril.



Les xarxes i la pàgina web del teatre ofereixen, a partir d’aquesta data, en obert i de manera gratuïta, aquesta innovadora eina audiovisual produïda íntegrament per l’equip professional de les Arts i coordinada des de la direcció artística del centre cultural.



El propòsit de ‘Descobreix l’OCV’ és acostar tant l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, com els instruments que la conformen, a través d’una sèrie de vídeos en què els mateixos músics, que integren la formació, expliquen de manera senzilla i pràctica les particularitats de cadascun, acompanyats d’interpretacions en viu d’algunes de les peces de referència per a cada faristol.



El contingut audiovisual, gravat en format bilingüe, té una mitjana de duració que no excedeix els 10 minuts, a fi de generar un material accessible des de qualsevol suport tecnològic.



‘Descobreix l’OCV’ conté els capítols següents: violí, flauta, trompa, clarinet, viola, violoncel, contrabaix, fagot, oboé, timbal, trompeta, tuba i xilòfon. Cadascun dels 13 vídeos que, de manera setmanal, s’habilitaran per a visionar en el web de les Arts, està protagonitzat pels professors i professores de l’OCV. La periodista i presentadora Maribel Vilaplana és l’encarregada d’introduir cadascuna de les emissions d’aquesta sèrie audiovisual.



Obertura i divulgació



La iniciativa s’emmarca en l’apartat de ‘Les Arts és Educació’ dins del compromís de les Arts amb l’obertura del teatre a la ciutadania, de la seua activitat artística i del seu personal, en aquest cas el que conforma l’OCV, considerada com una de les orquestres de referència en el panorama operístic europeu.



El projecte tindrà una segona part de desenvolupament enfocada als centres educatius valencians perquè a partir del pròxim curs disposen d’aquest recurs acompanyat de guies didàctiques gràcies a l’estreta col·laboració entre les Arts i la Direcció General d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport.