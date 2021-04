Les Arts estrena ‘El barberillo de Lavapiés’ en una producció d’Alfredo Sanzol amb direcció musical de Miguel Ángel Gómez Martínez

Print This Post

Sandra Ferrández, Borja Quiza, Maria Miró, Javier Tomé, Abel García, David Sánchez i Ángel Burgos interpreten els papers principals

La Sala Principal celebra demà una nova sessió de ‘Preestrena fins a 28’ amb aquesta sarsuela de Francisco Asenjo Barbieri

El Palau de les Arts estrena la sarsuela ‘El barberillo de Lavapiés’, de Francisco Asenjo Barbieri, aquest pròxim divendres, 16 d’abril, en un muntatge d’Alfredo Sanzol, amb direcció musical de Miguel Ángel Gómez Martínez.

‘Les Arts és Sarsuela’ proposa aquesta temporada “una de les obres culminants del gènere, fruit de la unió de dos noms de referència: Francisco Asenjo Barbieri, figura imprescindible en la història del teatre líric espanyol, i Luis Mariano de Larra, destacat dramaturg i fill del brillant articulista romàntic”.

Així ha presentat hui Jesús Iglesias Noriega aquest títol amb què les Arts continua la seua aposta per la restitució i divulgació del patrimoni líric espanyol i el seu gènere per excel·lència, la sarsuela.

En conferència de premsa, el director artístic del teatre ha estat acompanyat per Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical; Alfredo Sanzol, director d’escena; la ‘mezzosoprano’ alacantina Sandra Ferrández (Paloma) i el baríton Borja Quiza (Lamparilla).

Miguel Ángel Gómez Martínez debuta al capdavant de l’orquestra a la Sala Principal amb aquesta obra. El mestre granadí, una de les batutes espanyoles de més prestigi internacional, destaca com un dels directors que millor coneix el repertori nacional.

Gómez Martínez, que ja va dirigir l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en 2018, es posa al capdavant dels cossos estables de les Arts en aquesta “autèntica obra mestra, de brillant orquestració, frescor i originalitat amb què reivindicar la vigència de la sarsuela”.

Alfredo Sanzol representa a València la seua aplaudida i reeixida producció per al Teatro de la Zarzuela estrenada el passat 2019. Premi Nacional de Literatura Dramàtica, Premi Valle-Inclán i Premi Max en sis ocasions, l’actual director del Centre Dramàtic Nacional va realitzar la seua primera incursió en el gènere líric espanyol amb aquest muntatge amb escenografia i vestuari d’Alejandro Andújar, il·luminació de Pedro Yagüe i coreografia d’Antonio Ruz, Premi Nacional de Dansa.

Sanzol presenta una escenografia composta per huit elements mòbils que es transformen per a recrear els diferents espais oberts i tancats del Madrid d’‘El barberillo de Lavapiés’. Com a contrast, els colors, les formes i els volums del vestuari basat en pintures de final del segle XVIII, a més d’una proposta coreogràfica que uneix elements contemporanis amb l’essència de l’època.

El director i dramaturg també subratlla l’actualitat del rerefons de la història: “En ‘El barberillo’ hi ha una denúncia social i política portada a través de l’humor i d’uns personatges que es veuen sumits en una intriga de poder que els impedeix avançar en la seua vida privada”.

Les Arts reuneix un destacat grup d’experts en el repertori, que ja han rebut l’aplaudiment de crítica i públic per aquest mateix títol a Madrid, Oviedo i, més recentment, a Sevilla: Borja Quiza (Lamparilla), Maria Miró (Marquesita del Bierzo), Javier Tomé (Don Luis de Haro), David Sánchez (Don Juan de Peralta), Abel García (Don Pedro de Monforte) i Ángel Burgos (Lope).

Com a principal novetat en l’elenc, la ‘mezzosoprano’ alacantina Sandra Ferrández interpretarà a València el personatge de Paloma, paper que debuta escènicament amb aquesta producció.

Les Arts representarà ‘El barberillo de Lavapiés’, de Barbieri, els dies 16, 18, 20 i 22 d’abril. Demà, dimecres 14, la Sala Principal acollirà la preestrena de l’obra reservada exclusivament per a menors de 29 anys, dins de l’aposta del teatre per acostar la lírica espanyola al públic més jove.