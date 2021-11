Print This Post

Les Arts estrena la primera producció escènica d’‘Un avvertimento ai gelosi’, de Manuel García

La nova promoció d’artistes del Centre de Perfeccionament presenta aquesta òpera amb direcció musical i acompanyament pianístic de Rubén Fernández Aguirre

Bárbara Lluch signa aquest muntatge que viatjarà en gira al Principal de Castelló, l’Auditori Teulada-Moraira i la Fundació Juan March a Madrid

El Palau de les Arts estrena aquest divendres, 12 de novembre, a les 20.00 h, la primera producció escènica d’‘Un avvertimento ai gelosi’, de Manuel García (1775-1832).

El teatre Martín i Soler acull la primera representació escènica en la història d’aquesta ‘farsa giocosa’, la cinquena de les òperes de saló que l’eminent artista sevillà, cantant, compositor, actor, empresari i mestre va compondre com a exercici per als seus virtuosos alumnes de cant durant l’última etapa de la seua vida a París.

El director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha emmarcat aquesta iniciativa dins de l’aposta per la recuperació i la valoració del repertori musical nacional, “que ha de ser un compromís de qualsevol teatre públic”.

En aquest sentit, Iglesias Noriega ha recordat que Manuel García, a més de progenitor de les llegendàries cantants María Malibrán i Pauline Viardot-García, va ser una de les figures més rellevants de la vida cultural europea del XIX, així com un dels grans divulgadors de la lírica.

Per això, a més de les seues funcions a València, ‘Un avvertimento ai gelosi’ viatjarà en gira per la Comunitat Valenciana, amb funcions el dia 2 de desembre al Teatre Principal de Castelló, el dia 10 d’aquest mateix mes a l’Auditori Teulada-Moraira i tres últimes representacions en la Fundació Juan March a Madrid (15, 17 i 18 de desembre).

Les Arts coprodueix amb el Festival d’Òpera d’Oviedo aquest muntatge, amb direcció escènica de Bárbara Lluch, escenografia de Daniel Bianco, vestuari de Clara Peluffo i il·luminació de Nadia García, amb acompanyament pianístic i direcció musical de Rubén Fernández Aguirre.

Rubén Fernández Aguirre és un dels pianistes més sol·licitats per les millors veus, tant a escala nacional com internacional, la qual cosa compagina amb un treball actiu en la recuperació i la difusió del patrimoni musical espanyol, en el qual destaquen els seus treballs previs amb altres òperes de Manuel García.

Fernández Aguirre, que ja va dirigir i va interpretar ‘Un avvertimento ai gelosi’ en la seua versió en concert a Sevilla en 2016, subratlla la rellevància de poder representar per primera vegada una obra davant del públic general, de la qual tan sols se suposen les funcions en l’acadèmia a París del mateix García.

Bárbara Lluch proposa un exercici de “metateatre” en la posada en escena que en fa. La directora catalana trasllada les trames amoroses, els conflictes i els enganys a temps actuals, dins de la mateixa companyia d’òpera, que es troba de gira per a presentar l’òpera de Manuel García.

“Em pareixia interessant establir dos plans per a estudiar tant el naturalisme com un concepte dramàtic més afectat, els cantants del Centre fan un salt de personatge a actor, i viceversa, en tot moment, i hem inclòs quatre actors en la producció per a crear aquesta trama”, ha explicat.

La ‘regista’ també ha valorat la importància de les òperes de saló de García. “La partitura és exigent i complicada, es poden intuir Rossini, Bellini i Mozart, però el plantejament en si de l’obra permet al director no distraure’s en altres recursos i centrar-se en la interpretació dels artistes”.

Jesús Iglesias Noriega ha explicat que ‘Un avvertimento ai gelosi’ suposa la presentació oficial de la nova promoció del Centre de Perfeccionament, que des del mes de setembre passat treballa en les Arts amb l’assessorament de la soprano María Bayo.

Rosa María Dávila (Sandrina), Marcelo Solís (Berto), Jorge Franco (Il Conte di Ripaverde), Carlos Fernando Reynoso (Don Fabio), Laura Orueta (Ernesta) i Xavier Hetherington (Menico) assumeixen els papers principals.

En aquest sentit, Jesús Iglesias Noriega ha apuntat que l’obra de Manuel García és una “fantàstica oportunitat per a acostar-se a l’òpera per primera vegada. La bellesa de la música, una trama senzilla i una duració que no excedeix d’una hora i quart s’uneixen a un repartiment jove i un muntatge fresc”.

A més de l’estrena d’aquest divendres, 12 de novembre, les Arts ha programat més funcions d’‘Un avvertimento ai gelosi’ els dies 17 i 20 d’aquest mes. Les entrades per a aquest espectacle tenen un preu únic de 35 euros.