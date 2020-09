Les Arts inaugurarà la temporada amb una versió de ‘Così fan tutte’, de Mozart, adaptada a la situació sanitària actua

Connect on Linked in

Stefano Montanari dirigeix un elenc amb Anett Fritsch, Anicio Zorzi Giustiniani, Davide Luciano, Nahuel Di Pierro i Marina Monzó, entre altres artistes



Davant de l’evolució de la realitat sanitària, Les Arts posposa per a la pròxima temporada la complexa producció de Romeu Castellucci del ‘Rèquiem’ de Mozart





El Palau de les Arts inaugurarà la temporada 2020-2021 amb una versió de ‘Così fan tutte’, de Mozart, adaptada als requisits de la realitat sanitària actual.



Aquesta òpera substituirà en el calendari les representacions de la impactant recreació escènica de Romeu Castellucci del ‘Rèquiem’ de Mozart que s’havia anunciat com a títol inaugural.



Davant de l’evolució de la situació de la COVID-19 en les últimes setmanes, Les Arts considera apropiat ajornar, per la seua complexitat escènica, l’aplaudit muntatge del dramaturg i artista plàstic italià.



La coproducció de Les Arts amb Festival d’Aix-en-Provence, Adelaide Festival, Theatre Basel, Wiener Festwochen i La Monnaie s’estrenarà dins de la temporada 2021-2022.



A fi de garantir la seguretat d’artistes i públic, s’oferirà una versió de ‘Così fan tutte’ amb una duració aproximada de 2 hores i 15 minuts sense parar.



El violinista i director Stefano Montanari, batuta de prestigi acreditat en els repertoris barroc i clàssic, dirigirà aquesta òpera, amb la qual es tanca l’anomenada trilogia Mozart-Da Ponte.



Les Arts continua així amb la seua aposta pel repertori de Wolfgang Amadeus Mozart, que ja va inaugurar la temporada passada amb ‘Le nozze di Figaro’, el primer dels títols de la trilogia, que sorgeix com a fruit de la col·laboració del compositor de Salzburg amb el reeixit llibretista de Treviso Lorenzo Da Ponte.



Silvia Costa, estreta col·laboradora de Romeu Castellucci, signa la concepció d’aquesta proposta semiescenificada, que es realitzarà ‘ad hoc’ per a les seues representacions a Les Arts, i que compta amb il·luminació de Marco Giusti.



Intèrprets mozartians destacats conformen el repartiment. Anett Fritsch, Anicio Zorzi Giustiniani, Davide Luciano, Nahuel Di Pierro, entre altres, protagonitzen els embolics del celebrat ‘dramma giocoso’, que suposarà també el debut operístic a Les Arts de la valenciana Marina Monzó amb el paper de Despina.



En els pròxims dies, Les Arts contactarà amb els seus abonats per a informar-los de les diferents opcions davant d’aquest canvi en la programació.