Les Arts nomena Jorge Culla nou director general de la Fundació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La designació del reconegut professional, amb més de 30 anys d’experiència en la gestió teatral i musical, s’emmarca en el projecte de consolidació i creixement de les Arts

Jorge Culla Bayarri s’incorporarà a l’octubre a l’equip de direcció del teatre, amb Jesús Iglesias Noriega com a màxim responsable artístic

La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació de les Arts ha aprovat nomenar Jorge Culla Bayarri nou director general de la institució. La seua elecció per al càrrec ha sigut avaluada i aprovada seguint les pautes establides pel procediment estipulat en aquests casos per l’òrgan de govern de les Arts.

D’aquesta manera, el reconegut professional valencià s’incorpora com a màxim responsable de la gestió administrativa en l’equip de gerència del teatre, amb Jesús Iglesias Noriega a càrrec de la direcció artística.

Amb més de 30 anys d’experiència en la gestió musical i d’arts escèniques, el nomenament de Culla Bayarri s’emmarca en el full de ruta previst pel Patronat per a la consolidació de les Arts com a emblema cultural valencià i la seua projecció en els circuits nacional i internacional.

Jorge Culla assumirà les funcions previstes en els estatuts de la Fundació per a la direcció general a partir del pròxim mes d’octubre, data en què se’n produirà la contractació efectiva.

En aquest sentit, la Comissió Executiva ha agraït José Carlos Monforte Albalat la tasca que ha desenvolupat des de desembre de 2018 al capdavant de la direcció general de les Arts. L’òrgan de govern de les Arts reconeix la professionalitat de Monforte Albalat, així com la seua dedicació al servei de la institució, particularment en la complexa gestió de la pandèmia, que ha permés el manteniment de l’activitat del teatre, així com la tramitació administrativa de la institució per a aconseguir la màxima eficiència econòmica dels pressupostos de les Arts.

Jorge Culla Bayarri

Nascut en València, és fill i net d’empresaris teatrals vinculats als teatres Ruzafa i Apolo, a companyies de sarsuela i de revista, i a la comèdia valenciana; viu el món de la música i el teatre des que era un xiquet.

Comença la trajectòria professional en 1987 com a coordinador de Producció al Palau de la Música de València, dos anys més tard fa el salt a Madrid com a director adjunt del Centre Dramàtic Nacional, i torna a final de 1991 al Palau de la Música com a subdirector.

En 1997 assumeix un nou repte professional a Madrid com a gerent i director tècnic de l’Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid. Des de 2009 ocupa el càrrec d’intendent de Teatros del Canal i del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, on també dirigeix els festivals d’aquest municipi de la Comunitat de Madrid.

Durant aquests anys de vida professional ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en algunes institucions del sector de les arts escèniques i de la música. Ha presidit l’Associació Espanyola d’Orquestres Simfòniques i l’Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica (Festclásica). Ha sigut membre del Consell de Cultura de la Comunitat de Madrid i del Consell Estatal de les Arts Escèniques i la Música. És membre fundador de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya.