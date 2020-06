Les Arts prepara l’estrena d’‘El tutor burlat’, de Martín i Soler, el nou muntatge de ‘Les Arts Volant’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El valencià Jaume Policarpo dirigeix aquesta producció, amb vestuari de José María Adame i il·luminació d’Antonio Castro, que, a partir del dissabte, inicia una gira per la geografia valenciana

L’elenc està format per Aida Gimeno, Vittoriana De Amicis, Oleh Lebedyev y Omar Lara, juntament amb els valencians David Ferri i Gonzalo Manglano, acompanyats al piano per Carlos Sanchis

El Palau de les Arts prepara l’estrena d’‘El tutor burlat’, de Vicent Martín i Soler, el nou espectacle del projecte ‘Les Arts Volant’, que portarà l’obra del compositor valencià per diversos punts de la geografia valenciana.



Enedina Lloris ha adaptat al valencià el llibret de la primera òpera de Martín i Soler, que es representa en una nova producció de les Arts amb direcció d’escena de Jaume Policarpo, en el seu primer treball per al centre operístic.



El muntatge, segons explica el director valencià, fa que ressalte l’esperit fresc, lleuger i divertit del jove Martín i Soler amb una estètica inspirada en les targetes postals romàntiques del segle XIX, de colors tènues i pastel.



L’escenografia, que també ha dissenyat ell mateix, és “un personatge més. Conté panells alegres que es van movent per a crear espais diferents, que donen peu a l’humor i al joc escènic”.



El punt de contrast l’aporta el vestuari, encomanat a José María Adame, que conjuga colors més intensos i elements actuals, que destaca amb la il·luminació d’Antonio Castro.



El repartiment d’‘El tutor burlat’ està format pels artistes del Centre de Perfeccionament Aida Gimeno (Violante), Vittoriana De Amicis (Dona Menica), Oleh Lebedyev (Fabrizio) i Omar Lara (Pippo), juntament amb els cantants valencians David Ferri (Don Lelio) i Gonzalo Manglano (Anselmo). Carlos Sanchis, també del Centre de Perfeccionament, acompanyarà amb el piano en totes les representacions de l’espectacle.



‘Il tutore burlato’



‘Il tutore burlato’ és una òpera bufa en tres actes, amb llibret de Filippo Livigni basat en ‘La finta semplice ossia Il Tutore Burlato’ de Pasquale Mililotti.



Jovial i fresca com el paisatge de la campanya romana on transcorre la trama, aquesta comèdia primera de Martín i Soler evoluciona des de la crítica velada a les fèrries normes socials establides a mitjan segle XVIII cap a la defensa de la llibertat i l’amor per damunt de la convenció i la conveniència, alhora que exposa amb una clarividència cordial el nou posicionament social de la dona en els anys previs a la Revolució Francesa.



L’embolic comença quan el cavaller Don Lelio confessa al seu criat Anselmo el seu amor per Violante, pupil·la del seu amic Fabrizio, el qual anhela casar-se amb ella pels diners, encara que la jove el menysprea. Don Lelio sol·licita cortejar-la i Fabrizio hi accedeix a contracor. Violante fa gala de no creure en l’amor, fins que es troba amb Pippo, un pastor ric oriünd del poble.



Els tres homes, cadascun per la seua part, despleguen una sèrie d’intrigues, gelosia i enganys per a conquistar la xica. Finalment, sorgeix la flama entre Pippo i Violante, els quals, amb l’ajuda de Menica –la filla del tutor– se les enginyen per a donar una lliçó als altres dos pretendents. Tots es reuneixen a la fi i canten el triomf de l’amor.



La gira 2020



‘Les Arts Volant’ és un projecte de difusió de la lírica dissenyat i realitzat per les Arts, en el qual col·laboren Cultura de la Generalitat, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València per a posar-lo en marxa.



La gira d’enguany arrancarà a la pedania de la Barraca d’Aigües Vives (27 de juny), localitat a la qual seguiran Sagunt (28 de juny), Vilafranca (1 de juliol), Potries (2 de juliol), Godella (4 de juliol), Alcublas (5 de juliol), Casinos (8 juliol), el Palau de les Arts (10 i 11 de juliol), la Pobla del Duc (15 de juliol), Benirredrà (16 de juliol), Ayora (18 de juliol), Corbera (19 de juliol), Gandia (21 de juliol), Altea (22 de juliol), Atzeneta d’Albaida (24 de juliol) i Buñol (25 de juliol).



Després d’un parèntesi el mes d’agost, l’equip de ‘Les Arts Volant’ reprendrà la gira concentrant les seues últimes actuacions en els barris de la ciutat de València: Benicalap (25 de setembre), Sant Marcel·lí (26 de setembre), Parc Central (27 de setembre), Malva-rosa (2 d’octubre), Patraix (3 d’octubre) i Aiora (4 d’octubre).