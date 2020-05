La Regidoria de Prevenció Comunitària compta amb la participació ciutadana per a la campanya a Sueca del Dia Mundial Sense Tabac 2020

Print This Post

· L’Orquestra de la Comunitat Valenciana, els artistes del Centre de Perfeccionament i el Cor de la Generalitat protagonitzen les diferents sessions

· El centre d’arts reserva la sessió inaugural, el dia 12 de juny, per al personal sanitari dels hospitals públics de la ciutat de València

El Palau de les Arts reobri les portes al públic a partir del divendres, 12 de juny, amb un cicle de concerts i recitals a la Sala Principal, i s’adaptarà a les noves mesures generals de seguretat, prevenció i higiene.

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), els cantants i els pianistes del Centre de Perfeccionament i el Cor de la Generalitat ofereixen un total d’onze sessions vespertines que començaran divendres que ve, 12 de juny, amb un concert de l’OCV reservat exclusivament a la comunitat sanitària, en reconeixement per la tasca realitzada durant la crisi del coronavirus.

A partir del dia 13 de juny, les Arts obri aquest cicle per a tots els públics que se celebrarà a les 20.00 hores tots els dijous, divendres i dissabtes fins al pròxim 11 de juliol. Els concerts, amb localitats amb un preu únic de 5 euros, tenen una hora de duració, sense descans, i es comercialitzaran amb butaca numerada per tal de garantir els protocols de distanciament i un aforament sempre ajustat a la normativa vigent.

Per a l’adquisició d’entrades, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, les Arts prioritzarà la venda telemàtica, que es posarà en marxa a partir de la segona setmana de juny en la pàgina web del teatre (https://www.lesarts.com).

Amb el propòsit de fomentar més diversitat de públics, s’han establit tres sessions setmanals dedicades, cada una, a un col·lectiu. D’aquesta manera, els concerts dels dijous tindran una venda prioritària per als abonats de les Arts, mentre que els divendres es reservaran exclusivament per a menors de 29 anys. Els espectacles dels dissabtes es destinaran al públic general.

Activitats artístiques adaptades

Amb la finalitat de satisfer els requisits de seguretat, la direcció artística ha dissenyat una selecció de programes musicals, ajustats a la situació actual, per a petites formacions musicals.

Tant l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, en agrupació cambrística, com el Cor de la Generalitat, amb una plantilla reduïda, mantindran en tot moment les exigències de distanciament sobre l’escenari.

El repertori previst per a aquests concerts inclou, entre altres programes, un per a instruments de corda, amb pàgines de Mozart, Dvořák, Barber i Txaikovski, així com una vetlada dedicada exclusivament a la secció de vents, amb obres de Donizetti, Gounod i Beethoven.

Per la seua banda, els cantants del Centre de Perfeccionament, acompanyats pels pianistes José Miguel Román, i Stanislav Angelov, interpretaran diferents programes amb àries i romances d’òpera i sarsuela en les seues respectives sessions.