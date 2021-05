Les arts volant acosta l’òpera a 6 barris més de la ciutat de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, presenta en roda de premsa el projecte de difusió cultural “Les Arts Volant”

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha participat en la presentació del calendari d’actuacions de “Les arts volants”, un nou projecte de difusió cultural impulsat per l’ajuntament, en el qual ha invertit 105.000 euros, que té com a objectiu acostar l’òpera als barris i fer-la accessible a tots els públics. Este projecte trenca les barreres socials que allunyen l’òpera del gran públic, portant les representacions a diferents places i carrers de la ciutat, fent extensiva la bellesa de la representació escènica, la música i el cant més enllà dels espais habituals en què se solen emmarcar este tipus de representacions.

Tello ha subratllat que “l’òpera és una manifestació artística culta i refinada, que erròniament es pensava que no li anava interessar a la gent, però nosaltres volíem trencar estes barreres, acostar l’òpera a la ciutadania i deixar clar que estes representacions tenen molt a oferir”.

L’últim cap de setmana de setembre les representacions tindran lloc en el barri de Tendetes, Orriols i Campanar i el primer cap de setmana d’octubre en la Malva-Rosa, Cabanyal-Canyamelar i Penya-roja. “No és fàcil traure l’òpera fora dels espais condicionats per a esta mena de representacions, però este projecte l’ha fet possible gràcies a un extraordinari treball tècnic i logístic, acompanyat d’una direcció artística i uns intèrprets del més alt nivell, que es tradueix en una gran acceptació per part del públic”, ha afirmat la regidora.

Les arts volants va sorgir en 2015 fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, la Diputació de València i el Palau de les Arts. Des de l’any 2017 –en què es va materialitzar el projecte- “ha portat l’òpera a 16 barris de la ciutat, com Patraix, Benicalap, Orriols, Ciutat Vella, Sant Marcel·lí,Malilla o Velluters i s’han fet 22 representacions, malgrat la pandèmia , a les quals han assistit prop de 15.000 persones”, ha afirmat Tello, qui ha afegit que este projecte “se suma al projecte Cultura als barris, que pretén portar cultura de qualitat als barris més allunyats de les infraestructures culturals de la ciutat”.

ACTUACIONES LES ARTS VOLANT 2021 – “El tutor Burlat”

24 de setembre 22:00h, Avinguda Gregorio Gea (Tendetes) .

25 de setembre 22:00h, Parc de L’Ermita, (Orriols).

26 de setembre 19:30h, Parc de l’Alqueria de Ricós (Campanar).

1 d’octubre 22:00h, Plaça ermita de vera (Malva-rosa).

2 d’octubre 22:00h, Plaça de l’Església dels Àngels Cabanyal-Canyamelar).

3 d’octubre 19:30h, Esplanada entre finques, entre el Passeig de l’Albereda i el carrer Luis García-Berlanga (Penya-roja).