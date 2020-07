Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes estrena un segon recinte de frontó cobert, que compta amb una superfície útil de 420,23 m²

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes estrena un segon recinte de frontó cobert, que compta amb una superfície útil de 420,23 m² i que se suma al ‘José Ventura Salvador’, dedicat a la pràctica de les diferents modalitats de pilota valenciana per part del club local.



La reforma de les infraestructures esportives municipals continua sent en la present legislatura una de les prioritats, atés que facilitar la pràctica de l’esport constitueix una manera d’apostar per la vida sana i de potenciar l’esforç i la perseverança.



Els treballs d’uts a terme de cobertura i tancament de l’antic frontó dedicat a la pràctica del frontenis i la col·locació del nou paviment, han constituït una intervenció urbanística, iniciada el 23 de juliol del passat any 2019.



l’Ajuntament d’Almussafes conclou el projecte de rehabilitació integral, executat en diferents fases durant els últims anys, de la primera instal·lació esportiva de la població, que va obrir les seues portes l’any 1983.



Les associacions d’Almussafes disposen d’un frontó renovat en el qual es podran practicar diverses disciplines esportives fins i tot en situacions meteorològiques adverses.

L’executiu local completa el projecte de rehabilitació integral del recinte esportiu, de 37 anys d’antiguitat, executat en diferents fases durant els últims anys.