Les associacions de Torrent participen en la XVII Trobada de la FAC

Animació infantil, exhibicions de Pilota Valenciana, recitals de poesia i quadres de balls van ser alguna de les activitats que es van organitzar al llarg de tota la jornada

La plaça de la Unió Musical va acollir el dissabte al matí la XVII Trobada d’Associacions Ciutadanes de Torrent; una acte que va comptar amb diferents associacions participants i, sobretot, amb la FAC (Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent), que com cada any organitzen aquest esdeveniment. La trobada es va iniciar al matí amb un recorregut per tots els estands de les associacions participants per part dels components de la FAC, acompanyats de l’alcalde Jesús Ros, i els representants de la corporació municipal, que van comprovar de primera mà la gran labor que desenvolupen les associacions i col·lectius torrentinos.

La programació va continuar amb una exhibició de Pilota Valenciana ‘Escala i Corda’, on la regidora d’Esports, Susi Ferrer, va donar el servei d’honor. Al mateix temps, entre les activitats es va oferir informació sobre la prevenció del càncer de còlon, de la mà de la AECC Torrent; el recital de poesia amb micro ‘Salvem el Planeta’ per Torrent de Paraules; una classe oberta de cant; exhibició Agility educació canina ‘Amics del Gos’; i, finalment, diferents quadres de balls de l’AV Els Caragols, A. Amics de la Cultura Andalusa i A. Centre Rociero Andalús de Torrent.

A més, durant tot el dia, les associacions que es van donar cita en la trobada van organitzar tallers de manualitats per al públic infantil i adult, animació infantil, pintacaras, taller demoacuarela, tallers de primers auxilis, entre molts altres. Igualment, es va fer una recollida d’aliments no peribles per a col·laborar amb el Punt d’Aliments de Torrent.

Per a finalitzar el gran dia, els assistents van poder gaudir d’un sopar saludable “Sense alcohol” i actuacions variades.

Les associacions participants han sigut: ARTIC, URE, Amics del Gos, Protectora El meu Món, FECOVADAH, AFEM, ADAT, Solidaritat Torrent, ACC Rociero Andalús, ASIDIT, Torrent d’Art, Neurodes, Trinquet de Torrent, Creu Roja, AV El Vedat, ADISTO, Sant Cayetano, SOS Peludetes, Torrent de Paraules, A. Amics de la Cultura Andalusa, AV Els Caragols, Escola Coral, Associació Contra el Càncer de Torrent, Club del Cor HGUV i Patinar X Torrent.