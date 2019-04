Les associacions suecanes que treballen envers la salut al municipi es presenten en un catàleg pioner

Connect on Linked in

La creació d’un nou espai de treball envers la salut, regit per l’horitzontalitat i la participació directa, ha impulsat el naixement d’esta publicació

Sueca és una ciutat amb un ampli teixit associatiu en moviment, una ciutat referent en l’activitat i l’organització dels seus col·lectius, gràcies a la seua gent. El municipi ha presentat este dilluns, a la Casa de la Cultura, un catàleg pioner que naix com a reflex de la creació d’un espai comú impulsat per a reforçar el treball en xarxa dels col·lectius cívics en pro de la promoció de la salut a la capital riberenca.

L’acte va comptar amb la participació de José Añó, director de Salut Pública; Carlos Herrero, cap d’infermeria de l’Hospital de la Ribera i Joan Paredes, metge de Salut Pública, qui van comparéixer junt als representants de l’equip d’Acció Social Municipal i de l’equip coordinador del I Fòrum d’Associacions Local. Això no obstant, els verdaders protagonistes foren els membres del nou grup d’associacions vinculades a la promoció de la salut.

L’edició d’este catàleg, pioner, obert i dinàmic, té per objectiu visibilitzar el treball que s’està fent al municipi envers la promoció de la salut, entenent esta no només per l’absència de malaltia, sinó també com un procés de benestar físic, mental i social que va canviant al llarg del cicle vital. A més, pretén ser una ferramenta útil per continuar teixint relacions entre les associacions locals, per tal de compartir els seus recursos i potenciar el treball de totes cap a la salut.

En la mateixa línia, la presentació volia respondre a l’esperit d’este innovador catàleg i fugir d’un acte públic a l’ús. Els mateixos membres del fòrum van explicar a tots els presents, que omplien de gom a gom la sala, com s’havia gestat i com s’ha desenvolupat la idea i van haver-hi sorpreses com ara l’actuació d’un cor que va interpretar una cançó adaptada de manera inèdita per a l’ocasió, participacions espontànies i abraçades col·lectives, entre moltes d’altres.

El format és flexible, atés que és obert a noves incorporacions amb el temps, i consta d’una caixa contenidora on s’explica el «per què un catàleg» i d’unes fitxes, una per cada associació membre, amb la informació essencial del col·lectiu i una explicació breu de la seua activitat i la seua contribució, amb les iniciatives que es promouen per posar en el centre el benestar i les necessitats de les persones.

El catàleg servirà de guia i tractarà de convertir-se en una ferramenta per fer difusió del treball, per arribar a més gent, però també per reforçar el sentiment d’unió, solidaritat i germanor entre els col·lectius. Així ho van reconéixer tots els membres del fòrum participants en l’acte. «Sobretot, l’objectiu d’este format és evitar que es quede en un calaix, que siga versàtil i útil, que estiga obert sempre per a sumar, volem que este espai cresca» van apuntar des de l’equip coordinador de la iniciativa.

Saludem-nos! L’inici d’un espai de conversa envers la salut

Per tal de reforçar el treball realitzat en els últims anys al municipi i fer un pas endavant per facilitar el desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, Sueca va impulsar durant 2018 la realització de la I Setmana de la Salut de la localitat. Esta es va plantejar com un espai per a promoure la salut en l’àmbit local i enfortir les relacions entre els diferents agents implicats, amb l’objectiu de generar aliances entre iguals i consolidar una xarxa que permeta assolir els reptes que suposa treballar juntes per a guanyar salut.

Entre les accions promogudes, es va impulsar un grup de treball amb les associacions locals vinculades a la promoció de la salut per preparar una acció pública: Saludem-nos! Esta fou una trobada d’associacions que va tindre lloc el passat mes de setembre. Fugint de la clàssica fira d’associacions, es va ocupar la plaça de l’Ajuntament amb l’objectiu de cridar l’atenció de la gent que passava pel carrer. Es volia aconseguir que les persones es detingueren i es pararen a escoltar tot el treball que el teixit associatiu de Sueca realitza amb l’objectiu de promoure la salut arreu del municipi.

Uns mesos després, l’energia que es va generar entre les associacions durant la preparació de la trobada, reforçada per l’èxit d’esta, encara continua enfortint el grup. L’espai de treball envers la salut, vertebrat per l’horitzontalitat i la participació directa, continua actiu i és allò que ha fet possible l’elaboració conjunta d’este catàleg.