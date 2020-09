Les associacions veïnals i entitats ciutadanes de Torrent ja poden sol·licitar les subvencions incloent despeses derivades del Covid-19

Connect on Linked in

El terme de presentació de les sol·licituds a través de la web municipal finalitzarà el 5 d’octubre

El terme de presentació de sol·licituds per a optar a les subvencions destinades a les associacions veïnals i entitats ciutadanes. Aquestes ajudes tenen com a objectiu impulsar i estimular la participació del teixit associatiu del municipi, així com fomentar la posada en marxa de nombrosos projectes socials o formatius en benefici de la ciutadania, incloent tot tipus d’activitats encaminades a contrarestar els efectes del Covid-19.

Les sol·licituds hauran de realitzar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la documentació que acredite els projectes o activitats. A l’hora de valorar la concessió o denegació de les ajudes, així com la seua quantia econòmica, es tindran en compte criteris com el benefici per a la ciutadania, les persones a les quals van destinats els projectes, el caràcter intergeneracional i inclusiu dels mateixos o la seua innovació i originalitat.

El pressupost destinat a aquestes ajudes és de 28.000€ i, en funció de la puntuació obtinguda a partir dels criteris establits, les subvencions contemplades variaran des dels 700€ als 3.000€.

Poden consultar-se les bases de la convocatòria i realitzar els tràmits telemàtics fins al 5 d’octubre a través del següent enllaç web:

https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html

Normes d’ús dels locals municipals

Amb la finalitat de garantir les mesures sanitàries establides, al llarg dels últims mesos el consiEl Ajuntament de Torrent, a través de l’Àrea de Ciutadania, el consistori torrentií ha estat en permanent contacte amb les associacions de la ciutat i ha establit uns protocols d’ús per als locals municipals, com ara el control de les persones assistents per a garantir la traçabilitat en cas de contagi, així com l’establiment d’un aforament màxim.

En aquest sentit, i aplicant la nova normativa establida per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, s’ha comunicat a les associacions que durant el mes de setembre no es podrà realitzar cap mena d’activitat docent, cultural, lúdica o musical en els locals públics que supere la reunió de 10 persones. D’aquesta manera, en funció de l’evolució epidemiològica, l’Ajuntament de Torrent adaptarà les mesures sanitàries a les necessitats establides de cada moment per a garantir la salut de tots els veïns i veïnes del municipi.