Les autoritats municipals agraeixen públicament la gran labor realitzada en la Residència San José per la direcció i els treballadors i treballadores des de l’inici de la pandèmia

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, han realitzat una visita a la Residència San José per a persones majors, amb la finalitat de conéixer de primera mà com es desenvoluparà el procés de desescalada davant l’obertura del centre a la visita de familiars. En la trobada, han sigut rebuts per la directora, qui els ha explicat les pautes a seguir per treballadors, treballadores i visitants complint tots els protocols indicats per les autoritats sanitàries.



Les autoritats municipals han volgut, així mateix, aprofitar la visita per a agrair públicament, a tots els treballadors/es i a la directora de la Residència, Natalia Moya, la gran faena, implicació i esforç realitzat des de l’inici de l’alerta sanitària, a fi que els nostres majors estigueren atesos en les millors condicions de seguretat i prevenció. “Hem deixat que passara un temps prudencial, abans de realitzar esta visita, per precaució i per a preservar al màxim la salut dels residents; encara que en tot moment hem estat perfectament informats, per part del tècnic d’Acció Social, Antonio Banyuls, de tot el concernent a este departament i, especialment, de com s’afrontava la situació en la Residència, d’una manera exemplar i aconseguint que no es produïra cap contagi en haver-se complit tots els protocols, fins i tot haver-se afegit altres propis més exhaustius, per a extremar al màxim la precaució”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha assenyalat també que han volgut realitzar la visita ara per a conéixer com es desenvoluparà el procés de tornada a la nova normalitat i de visita dels familiars, i per a agrair la implicació de tots els treballadors/es del centre, per mantindre eixos nivells d’asèpsia contra el virus. Així mateix, ha assenyalat que, des de l’Ajuntament, es continuarà treballant amb la Residència perquè els seus usuaris/es i treballadors/es tinguen les millors condicions.

“Ens sentim molt orgullosos de la Residència que tenim a Sueca, i de com ha sabut adaptar-se a la situació tan difícil que hem viscut recentment, demostrant una gran professionalitat i vetlant sempre pel benestar i la salut dels nostres majors. Per això, hem volgut realitzar esta visita per a demostrar-los el nostre agraïment als treballadors/es i gestors, així com animar-los a continuar desenvolupant esta meravellosa labor”, ha assenyalat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea.